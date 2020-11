¿Madrugador o noctámbulo? ¿Cuál es la mejor hora de dormir para la salud?

Beneficios de dormir temprano o tarde. Foto:Recent post

Ser madrugador se ha asociado durante mucho tiempo con una actitud ambiciosa. Un estudio reciente analiza los beneficios en comparación con los noctámbulos, te contamos los motivos.

¿Quienes son los noctambulos y madrugdores?

Los madrugadores, o aquellos que tienden a despertarse temprano y acostarse temprano, son personas que naturalmente sienten sueño más temprano en la noche y naturalmente se despiertan temprano en la mañana.

Algunas personas parecen estar programadas para dormir temprano, mientras que otras tienen un segundo aire y tienden a dormir hasta tarde. Este reloj interno se llama nuestro ritmo circadiano, el cronometrador interno único de cada persona y el controlador maestro de muchas funciones del cuerpo.

Lo más obvio son los patrones de sueño; sin embargo, nuestro reloj interno también juega un papel en los patrones de hambre y alimentación, niveles hormonales y tal vez incluso en nuestro estado de ánimo.

Beneficios de ser madrugador o noctambulo. Foto: Entrepreneur

Un creciente cuerpo de investigación muestra que es posible que deseemos prestar más atención al ritmo circadiano, también llamado cronotipo. Identificar si somos más madrugadores o noctámbulos puede ayudar a predecir nuestro riesgo de posibles problemas de salud.

Beneficios de la hora de dormir

Un estudio reciente del Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports analizó si el reloj biológico está relacionado con los niveles de actividad física. Con un dispositivo de muñeca que mide el movimiento, se recopilaron más de 5.000 niveles de actividad de los participantes durante dos semanas.

Los investigadores también identificaron si cada persona era más madrugadora o noctámbula, basándose en un cuestionario bien estudiado. Después de considerar algunos factores que pueden explicar las diferencias, como la educación o las condiciones de salud de fondo, encontraron que ser noctámbulo estaba relacionado con una menor actividad física. Los noctámbulos, en comparación con los matutinos, tenían entre 60 y 90 minutos menos por día de actividad.

En resumen, se necesita más investigación en esta área para estar seguro. La mayoría de los estudios sobre este tema analizan patrones; Parece que están surgiendo tendencias de que ciertos patrones de reloj corporal y condiciones de salud van de la mano.

Para aquellos con un tipo más de noctámbulo o un tipo "vespertino", puede ser más un desafío incorporar la actividad en su día.

Como resultado, un tipo noctámbulo puede estar comenzando el día relativamente con "jet lag", sintiéndose fuera de sincronía con su cuerpo debido a estar despierto cuando el cuerpo preferiría estar dormido. También pueden verse privados de sueño si tuvieran que levantarse mucho antes de lo deseado. Estos pueden contribuir a una menor actividad de forma regular.

En los días libres, recuperar el sueño puede convertirse en una prioridad si se duerme muy poco durante la semana. Los patrones de sueño, como cuánto o cuándo duermen las personas, son potencialmente la clave aquí.

TE PUEDE INTERESAR: Cambio de horario: Efectos en nuestra salud y cómo adaptarnos

Si deseas una relación sana y con futuro, estás cualidad deben habitar en tu pareja♥️��❤️����❤️��������https://t.co/IxBTi6ePiy — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) November 6, 2020

Aunque podemos estar programados para inclinarnos hacia ser un búho nocturno o un pájaro matutino, la mayoría de las personas se ubican en algún punto intermedio. Los patrones de sueño y la actividad son modificables, e incluso los pequeños cambios pueden tener un gran impacto durante días, semanas, meses y años. Usar su reloj biológico a su favor puede ayudarlo a optimizar el mejor momento para estar activo.