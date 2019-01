Madre utiliza vibrador para aliviar la congestión de su bebé

Por supuesto que hubo opiniones divididas, pues aunque muchas madres en la página de Facebook de la empresa, mostraron su apoyo, muchos otros opinaron que era demasiado gracioso e incluso un poco asqueroso.

Melons and Cuties es una empresa que brinda servicios, clases y talleres para educar sobre la fertilidad, el embarazo, el parto, la lactancia materna, la crianza de los hijo y el bienestar en general.

De igual forma informaron que muchos hospitales y terapeutas utilizan este remedio como tratamiento para los problemas respiratorios y que se trata de una práctica más común de lo que imaginamos.

“Sólo estamos compartiendo la información y no vendemos este producto. *No apoyamos lo comentarios abusivos hacia las madres, esos comentarios serán borrados*”.

Por último, entre tantos dimes y diretes, la empresa compartió el siguiente mensaje:

"El cuerpo femenino no es asqueroso. La sexualidad no es repugnante y cualquier cosa puede ser desinfectada. Me alegra ver a este bebé y a otros sanando. ¡Gracias por todos los que han mostrado apoyo! Es bueno ver a las madres animarse a usar las cosas fácilmente para ayudar con el bienestar y no avergonzarse por ello".