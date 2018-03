MODA: ¿Qué color de ropa elegir de acuerdo a tu personalidad?

Hay algunos colores con los que nos sentimos más identificados y cómodos que con otros y eso refleja una parte de la personalidad

No es una regla escrita, es sólo una guía de qué colores pueden ir mejor y cómo llevarlos de acuerdo a tu personalidad, incluso si tu armario está lleno de ropa de diferentes colores y tonalidades, siempre hay un color que tú prefieres, con el que te sientes cómodo y seguro. Ese es el color que refleja tu personalidad.

Y es que muchos sabemos que no todos los colores nos quedan muy bien que digamos y preferimos no usarlos tan seguido o de plano no usarlos, pero hay otros que nos fascinan y más por cómo nos vemos con ellos y optamos por comprar seguido ropa en esas tonalidades.

Científicos señalan que esto se debe a que los colores reflejan nuestra personalidad y por ello es que nos sentimos mejor cuando usamos ropa de cierto tono que de otro y si ahora te estás preguntando qué tono irá con tu personalidad aquí te lo decimos.

¿Qué color de ropa elegir de acuerdo a tu personalidad?

Negro

Psicólogos señalan que el negro es percibido como un indicador de prestigio, poder, seriedad e inteligencia.

Se dice que los que prefieren vestir de este color son personas ambiciosas, decididas y también sensibles.

En otros casos, las personas prefieren utilizar este color ya que dicen que les importan más las cualidades internas de una persona.

Café

El color de la tierra, muestra confiabilidad, fortaleza y estabilidad, son personas ligeramente conservadoras, respetuosas y que buscan estabilidad y paz.

Usar este color dará la impresión de ser una persona confiable, inteligente y racional.

Azul

Dicen que es el mejor color para ir a una entrevista de trabajo porque irradia confianza y fiabilidad.

Además, algunos estudios afirman que los tonos oscuros de azul tienen la propiedad de calmar.

Los que nos rodean, asocian el azul con inteligencia, confianza, eficiencia y tranquilidad.

Verde

Se estudió que este color mantiene a las personas que lo usan y los de su alrededor de muy buen humor, una persona agradable que refleja paz y tranquilidad.

Personas que prefieren una vida pública activa y que tienen cierta posición económica estable. También son personas cariñosas y muy amables.

Violeta

Es un color que refleja creatividad y amor por el arte, las personas que usan este color en su ropa son emocionales y muy sensibles.

También son soñadores, apasionados y aman el misticismo. Algo impredecibles, personas con las que es fácil dejarse llevar.

Rojo

El rojo es pasión y fuerza, es excelente para impresionar. Las personas que lo usan buscan llamar la atención, de personalidad brillante, y con ciertos aires de egocentrismo.

Amarillo

El amarillo es el color de la felicidad, el sol y la risa. Las personas que usan este color son personas muy creativas, de muy buen humor, entusiastas, divertidas, soñadoras, aventureras y listas para sonreír.

Blanco

El blanco es pureza, inocencia y simplicidad, regularmente las personas que usan este color son prolijas, que aman la libertad, la vida y ven cada momento con optimismo y serenidad.

Rosa

Es de personas coquetas o ciertamente románticas o femeninas. Reflejan una personalidad tranquila, cálida y muy optimistas.

Naranja

Las personas que usan este color son personas divertidas, festivas, cálidas, alegres, atractivas y muy creativas.

Son también enérgicas y que les gusta la aventura y los cambios, aunque algunas veces pueden ser inestables y ambiciosas.

Gris

Es un color neutro que refleja cierto equilibrio. Si mucha ropa de tu clóset es gris, también habla de una persona que no le gusta mucho mostrarse al mundo.

Es un color que denota tranquilidad, mesura y madurez.

¿Cuál de estos colores va más con tu personalidad?