MODA: Estas son las claves para llevar denim esta temporada

El denim es el material con más historia en el mundo de la moda y aquí te damos las claves para usarlo al 100

Sin duda la moda siempre ha estado en constante cambio, pero algo que se ha mantenido siempre presente es lo denim, esas prendas que siempre nos salvan la vida y que las podemos combinar con prácticamente todo, por ello hoy te compartimos las claves para llevar denim esta temporada.

Y como no está demás siempre es bueno conocer de donde vienen las cosas, muchas veces nos podemos sorprender de los orígenes, por ello hay que conocer la historia de las prendas denim.

No muchos saben, que fue en la Segunda Guerra Mundial cuando se comenzó a usar el denim en las mujeres, pues ellas tuvieron que hacer la labor pesada mientras sus esposos se encontraban en la guerra.

Ahí fue cuando surgió la necesidad de la mujer de utilizar pantalones de sus maridos con materiales aptos para este tipo de trabajos, sin embargo fue hasta el año de 1960 cuando las fábricas comenzaron a producir las prendas denim para el cuerpo femenino.

Estas son las claves para llevar denim esta temporada

Ahora que conoces cómo entraron las prendas denim al clóset de las mujeres y que desde entonces se ha mantenido como el favorito de muchas, hay que saber que su uso ha evolucionado en la actualidad y se han creado muchas tendencias alrededor de él.

El formato de prenda denim que más conocemos y usamos TODAS son los pantalones o jeans y es que esta prenda es ideal para cualquier tipo de look dependiendo del estado de ánimo del que lo porte.

Una de las celebridades que sabe perfectamente bien cómo llevarlos y lucir completamente relajada y en armonía es la modelo, Gigi Hadid, pues siempre se ve muy increíble y sabe cómo estilizarlos para darle su vibra personal.

Usar el denim para muchas puede ser súper básico y pensar que es fácil, pero no es así y menos cuando el look es completamente con prendas denim, sin embargo una chica que a pesar de su corta edad ha sabido darse a conocer y por sobretodo que lució increíble con su look 100 por ciento denim, fue Millie Bobby Brown.

La estrella de Stranger Things lució un traje Calvin Klein a la medida sin complicación alguna, la clave para el éxito del outfit denim es utilizar jeans que se ciñen mejor a tu tipo de cuerpo y acompañarlos de unas sandalias delgadas. Un protip es mostrar un poco de piel, con eso lograrás la composición perfecta para un resultado acertado.

Otra estrella que luce increíble con la moda denim, es Olivia Culpo, quien para el lanzamiento de su nueva colección, MarledxRevolve llevó un mini vestido denim, el cual combinó con botas rojas y una riñonera de Chanel que ayudó a acentuar su figura y darle el cien perfecto a su look.

Pero si lo tuyo no es algo tan escogido y no quieres quedarte fuera de la moda de prendas denim, te contamos que la clave está en que tengas siempre una chamarra denim en tu clóset.

El motivo es muy simple, esta es una pieza universal por excelencia y sin importar con qué lo utilices, siempre se verá bien.

Este material se ha vuelto indispensable para los amantes de la moda.

¡Sal y da lecciones de estilo con tu look favorito!