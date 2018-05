MODA: Conoce cuál es el outfit perfecto para cada tipo de cita

La realidad es que para muchas mujeres estar a la moda es un factor de suma importancia, principalmente cuando se quiere causar una buena impresión, por eso debes conocer cuál es el outfit perfecto para cada tipo de cita.

Realmente no es muy difícil que encuentres el outfit perfecto para tu cita con las prendas que tienes en tu clóset.

Cena

Irás a cenar con tu galán, lo mejor que puedes usar es un vestido muy cute o una falda (no larga) te sentirás muy sexy, agrega unos botines o biker para que no sea too much.

(Vestido, Alice + Olivia; Bralette, Victoria’s Secret; Clutch, Karl Lagerfeld; Chamarra, Uterqüe; Aretes, Pandora; Falda, Zara; Botines, Ilusión)

Cine

Cambia los tacones por un suéter y tenis para poderse abrazar durante la película.

(Suéter, Tommy Hilfiger; Bolsa, Aborigen; Jeans, Abercrombie & Fitch; Abrigo, Tommy Hilfiger; Aretes, Kate Spade; Tenis,Ilusión; Suéter, Bimba y Lola)

Reunión con los papás

Una t-shirt básica con algo femenino te dará el balance idóneo para la primera impresión.

(T-shirt, Stradivarius; Falda, H&M; Vestido, Express; Anillo, Tous; Bolsa, Tory Burch; Lentes, Emporio Armani; Abrigo, Jil Sander; Plataformas, Chloé)

Salida con sus amigos

Ya sea con pantalones o vestido, agrega materiales perfectos para la noche, como el velvet, satín o lentejuelas.

(Chamarra, Pull & Bear; Choker, Thalata; Bolsa, Attico; Body, Fleur Du Mal; Vestido, Topshop; Pantalones, Bershka; Pumps, Christian Loboutin)