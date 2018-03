MODA: ¿Cómo usar mezclilla en esta temporada de primavera-verano?

La mezclilla es una de las tendencias de primavera-verano

La mezclilla no pasa de moda y lo mejor es que puedes adaptar ciertas prendas dependiendo la temporada entonces ¿cómo usar mezclilla en esta temporada de primavera-verano?

Algunas personas buscan las últimas tendencias en las pasarelas norteamericanas y europeas para comprar ropa, pero siempre es importante saber comprar ropa y vestir acorde a la estación en la que estemos.

Colores y estampados son algunos de los factores que los grandes diseñadores de moda hacen de últimas tendencias.

La primavera-verano 2018 está influenciada con todo lo referente a la mezclilla, ya sea en falda, pantalón o jumper.

No parece descabellado, ya que en México los pantalones de mezclilla son la prenda más vendida, representando hasta el 30% de todo el mercado de ropa, generando anualmente 7,850 millones de dólares (mdd) de ventas en el país

¿Cómo usar mezclilla en esta temporada de primavera-verano?

Vestidos o faldas

Un vestido de mezclilla te puede hacer lucir casual, pero al mismo tiempo apropiada para el trabajo, todo depende de los accesorios que utilices, checa estas ideas. Y si buscas un look más casual, ¿qué tal una falda?

Chamarras o chalecos

Si por la mañana sientes frío y en la tarde también, puedes usar una chamarra de mezclilla, te mantendrá abrigada y al mismo tiempo fresca. Y si quieres darle otro toque boho a tu look, usa un chaleco, perfecto para la primavera.

Overoles

Los overoles vienen con todo en esta temporada, ya sea en pantalón o en short, son perfectos para un toque casual o para salir el fin de semana con tu familia o amigos, si quieres darle un toque más chic, agrega tacones, está en tendencia.

Shorts

Para los días de calor excesivo, ¡atrévete a mostrar pierna!, usa un short de mezclilla, sólo asegúrate que no esté demasiado corto y si no quieres mostrar tanta pierna, utiliza botas apropiadas al clima, evita las aborregadas para no morirte de calor.

Camisas

¡En tu clóset no puede faltar una blusa de mezclilla! Combina con todo y la puedes usar tanto con faldas, shorts o encima de un vestido primaveral, perfecto para la temporada.

Accesorios

También puedes usar mezclilla en tus accesorios, ¡combinarán con todo!