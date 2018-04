MODA: Cómo usar las maxifaldas en esta primavera 2018

Atrévete a lucir como toda un icono de la moda con las maxifaldas o maxivestidos.

Las maxi faldas plisadas, con estampados, de un color o transparentes se convierten en las favoritas de esta primavera, por ello aquí te contamos cómo usar las maxifaldas en esta primavera 2018 para que luzcas como toda una icono de la moda.

Se trata de una prenda muy versátil que te permitirán crear varios looks en estas semanas de calor y la idea de las maxi faldas es su corte al frente, al lado o en medio permiten mucho el movimiento al ser de caída libre y telas frescas. Atrévete a lucir tus piernas con las maxifaldas o maxivestidos.

Hay distintos tipos de aperturas en las maxi faldas y aquí te contamos cómo usarlas esta primavera.

Cómo usar las maxifaldas en esta primavera 2018

Puedes crear un efecto de capas con una chaqueta corta y un cinturón o elegir usar botas para crear un look muy chic y relajado al mismo tiempo.

Si no eres tan atrevida, también hay aberturas pequeñas o sin aberturas.



Las maxi faldas son súper femeninas y van con todo, con un look así siempre te verás radiante.



Puedes llevar transparencias que están de moda y le dan el toque sensual a tu look.



Si las combinas con unos tacones vas a conseguir un look elegante, perfecto para el día o la noche.

Las maxi faldas se pueden usar con sandalias y blusas básicas para un estilo bohemio y casual o con tenis para un look muy chic y relajado.



Al usar tenis o sandalias puedes pueden lograr un look muy chic y relajado.



Recuerda que las maxifaldas o maxivestidos son la opción fresca y colorida que necesitas esta temporada.