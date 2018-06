MODA: Cómo lograr que tus zapatos se vean como nuevos

Sabemos bien que las mujeres aman con todo su corazón a los zapatos, incluso hasta no los usan para que no se desgasten, pero… ¿qué chiste tiene no usarlos? por eso, te damos algunos consejos para cuidar tus zapatos y que se vean como nuevos.

Incluso si nunca has sufrido problemas con tus zapatos, es probable que hayas sido dueño de zapatos malolientes, manchados y viejos que a pesar de su alto precio has tenido que desechar antes de tiempo.

Afortunadamente existen trucos que nos ayudarán a mantener limpios y frescos nuestros zapatos.

Cera

Si son de tela, puedes utilizar cera de una vela y frotar tus zapatos con ella, esto los hará impermeables.

Agua

Si ya la opción no es cambiarlos por una talla más pequeña, lo que puedes hacer es colocar agua en una bolsa hermética dentro del zapato, sin que se mojen, así meterlos al congelador. Cuando se haga hielo, hará que se expandan.

Bicarbonato

Para zapatos blancos o de un tono muy claro, puedes utilizar bicarbonato con agua oxigenada, haz una pasta y utiliza un cepillo pequeño para frotar la suciedad. Remueve con paño húmedo y listo.

Goma

Para los zapatos que tienen partes de caucho como los tenis para correr, puedes usar una goma para borrar los pequeños rayoncitos.

Agua y vinagre

Es una combinación ideal para zapatos de piel. Utiliza una mezcla en partes iguales de estos dos ingredientes, rocíalo sobre el zapato y frota con un cepillo suavemente.

Revistas y flotadores en tubo

Para que tus botas altas no se deformen, utiliza revistas y hazlas un rollo, colócalas dentro de tus botas para mantenerlas erguidas. Lo mismo puedes hacer con flotadores en tubo.

Bolsitas de té

Para zapatos de mucho uso o con los que camines frecuentemente, puedes utilizar bolsitas de té en su interior para eliminar el mal olor, hazlo durante la noche.

Cáscara de plátano

Funciona perfecto para zapatos de cuero, utiliza el interior de la cáscara para limpiar tus zapatos y retira los residuos con una servilleta suave.

Esmalte de uñas

Para eliminar ralladuras, utiliza esmalte de uñas, sólo tienes que remojar un poco un cotonete y limpiar la ralladura presionando suavemente.

Protectores femeninos

Córtalos a la mitad o usa pequeños dentro del zapato para evitar que tus pies suden mucho, ayudará sobre todo en zapatos de tacón.

Gorras de baño

Para viajes, guarda tus zapatos en gorras de baño, ayudará a mantenerlos alejados de tu ropa y también los protegerá del trajín.

Hielo

El infalible contra el chicle que se te pegó al caminar por la calle, funciona tanto para la ropa como para los zapatos.