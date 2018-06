MODA: Cómo llevar el look marinero en temporada de calor

Una de las tendencias de casi todas las temporadas calurosas es el look marinero, fácilmente identificable por las rayas horizontales y de colores como el azul marino, el blanco y el rojo, y si no sabes cómo llevar el look marinero esta temporada de calor aquí te decimos qué debes hacer.

Si las rayas horizontales no son lo tuyo, existen ciertas piezas clave que por sí solas logran darle a un atuendo ese aire marinero para esos días calurosos.

Rayas horizontales

Puedes combinarlas con otros estampados, mezclilla, tonos nude, tonos oscuros o claros, combina tanto con una falda como un pantalón, formal e informal. Realmente es una pieza muy versátil.

Blazer marinero

Puedes utilizar el modelo clásico cruzado, amplio y con botones dorados, que se lleva de maravilla con faldas de vuelo, vestidos vaporosos, shorts de cintura alta y jeans de todo tipo

Pantalón/short/falda marinera

Son reconocibles por su talle alto y por tener una -en el caso de la falda- o dos hileras de botones a ambos lados: blusas, camisetas y todo tipo de tops se ven realzados por prendas inferiores de este estilo.

Accesorios

Si las rayas horizontales en tu ropa no te favorecen, utilízalas en accesorios o en zapatos, sombreros, bolsas, flats, relojes, collares o aretes te ayudarán a darle ese look marinero al verano.

Toques azules y rojos

Puedes hacer una combinación de colores que parezcan un look marinero sin que necesariamente utilices prendas como las que mencionamos antes, esta combinación te hará lucir como si estuvieras en algún puerto.