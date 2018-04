MODA: 10 ideas para usar zapatos y tenis dorados

Atrévete a usarlos, los zapatos dorados están en tendencia y te harán brillar.

Además, van con looks formales y casuales, todo depende de las prendas que uses, además le dará un toque creativo y lleno de brillo a tu look.

10 ideas para usar zapatos y tenis dorados

Jeans y negro

Es una linda idea para un look casual, para salir a tomar un café o ir al cine.

Blanco y negro

Haz lucir más tu outfit con unos zapatos dorados, combínalos con tonos neutros como el blanco y el negro

Camisa a rayas

Puede ser del color que más te guste, unos jeans blancos y estás lista para recibir la primavera.

Chamarra de mezclilla

Es un básico que le va bien a los zapatos dorados, mira esta idea e inspírate.

Accesorios

Y no olvides tu sombrero, seguirán en tendencia este verano con materiales más frescos

Agrega color

Puede ser en tu ropa o en tus accesorios, como en esta idea.

Con un vestido blanco

Es una idea muy femenina y perfecta para la primavera. ¿Te gusta?

Con tu suéter favorito

Le va bien cualquier color y para esta primavera utiliza colores claros o pastel para combinarlos.

Estampado floral

Es perfecto para esta temporada, jeans y tus tenis… ¡wow!

Totalmente negro

Es un look ideal para el trabajo o para una cita formal.