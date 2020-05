MET Gala 2020: Vogue transmitirá en VIVO un evento significativo. (Foto cortesía Vozpópuli)

La MET Gala 2020 es considerado uno de los eventos más importantes de la industria de la moda, y por ello en esta edición y tras la cuarentena no se puede dejar en el olvido. Como dicen, siempre hay una alternativa, y un claro ejemplo de esto es la alternativa digital que preparó la revista Vogue, una transmisión en vivo con motivo de este evento.

MET Gala transmisión en vivo de Vogue

Así es, por fín llegó el tan esperado día para los amantes de la moda: la MET Gala2020, y aunque no se llevará a cabo como de costumbre, la reconocida revista Vogue ha preparado una transmisión en vivo que lleva por nombre “A Moment With the Met”. Este se transmitirá en vivo este día a través de su canal oficial de Youtube.

Este se llevará a cabo a partir de las 6 de la tarde en donde los internautas podrán disfrutar de un discurso de la editora en jefe de Vogue y de la copresidenta de la Met Gala, Anna Wintour; en esta también estará presente el famoso grupo Florence + The Machine, y un DJ hecho por el diseñador Virgil Abloh.

MET Gala 2020: Vogue transmitirá en VIVO un evento significativo. (Foto cortesía Music Mundial)

Detalles de la transmisión en vivo

Otro aspecto muy importante de este evento que llevará a cabo la revista Vogue con motivo de MET Gala, en que en la transmisión también podremos disfrutar de ciertas escenas que se han llevado a cabo anteriormente en las Met Galas. De igual forma darán a conocer los recientes videos de las artistas como Liv Tyler, Cardi B, Naomi Campbell, Liza Koshy y Stella McCartney.

Cabe mencionar que la copresidenta de la Met Gala, Anna Wintour dio a conocer que pidió el apoyo de algunos de sus amigos para este evento significativo de la MET Gala 2020; en este espera que brinde algo de alegría.

“Les pedí a algunos amigos que se unieran a mí por un momento simple, uno que espero nos traiga un poco de alegría”, señaló.