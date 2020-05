MET Gala 2020: Los outfits más icónicos de Sarah Jessica Parker. (Foto cortesía Time Magazine)

Hoy es el evento más importante de la industria de la moda, la MET Gala 2020, la cual da vida a grandes outfits que sin duda alguna nos dejan sin aliento. Un claro ejemplo de esto esto son los que ha portado la famosa actriz Jessica Parker y por ello aquí daremos a conocer los más icónicos.

Outfits Jessica Parker en la MET Gala

Así es, Jessica Parker es una de las actrices que siempre nos ha sorprendido por sus outfits y por la manera en la que los lleva, particularmente los que le hemos observado en los diferentes eventos de la MET Gala 2020. Por esta razón es digno de recordar los más icónicos porque sin duda alguna han sido fenomenales, así que comencemos.

Tras lo anterior uno de los looks que acapararon la atención de los presentes y que nos dejó con la boca abierta, fue el que llevó en el año 2006. Este diseño fue de su mejor amigo Alexander McQueen, quien también estuvo presente en la edición y se le observó en compañía de Jessica Parker.

MET Gala 2020: Los outfits más icónicos de Sarah Jessica Parker. (Foto cortesía Pinterest)

Jessica Parker y su outfit en el 2013

Esta aparición no fue la única que asombró en dicho evento, puesto que en el 2013 lució uno de los outfits más icónicos que se le han visto en la MET Gala 2020. Este estuvo a cargo del diseñador Giles Deacon. Un punto muy importante de este, y que hizo el juego perfecto con su look, fue su peinado, mismo que tuvo que cuidar a la perfección, tanto que se tuvo que sentar en el piso del carro para que no se arruinara.

MET Gala 2020: Los outfits más icónicos de Sarah Jessica Parker. (Foto cortesía Pinterest)

Outfit en la MET Gala 2018

Finalmente, y no por ser el menos importante, puesto que todos han sido icónicos, no podemos dejar de mencionar el outfit que portó en el año 2018 puesto que literalmente lució como toda una reina.