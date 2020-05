MET Gala 2020: Celebridades recuerdan sus looks y presumen lo que hubieran puesto. Foto: Animal Mx

El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York se hubiese vestido de diseño para celebrar el día de ayer, una MET Gala icónica, que coincidiría con el 150 aniversario del museo. Debido a la crisis sanitaria, la cita con la moda se aplazó indefinidamente, peso eso no fue excusa para que las las celebridades publiquen sus look favoritos o bien lo que hayan vestido para esa noche.

MET Gala de Moda 2020

El primer lunes de cada mes de mayo la moda se apodera del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Esta fecha está marcada a fuego en el calendario de las celebrities y fashionistas de todo el mundo que esperan ansiosas la que está considerada como una de las mejores alfombras rojas del año y de las más seguidas (apenas superada por los premios Oscar).

MET Gala. Foto: RTVE

Las fotografías que se captan en la escalinata neoyorquina más famosa poco tienen que ver con lo que se puede ver en otras alfombra rojas. Frente a los diseños más clásicos y sobrios de el resto de galas, aquí las celebrities sí arriesgan, la alta costura se convierte en protagonista, las firmas que poco comparten sobre la pasarela se recogen bajo la misma temática y, extrañamente, todo queda equilibrado.

Desde que se comenzase a celebrar la MET Gala en 1948, este evento que ha congregado a las celebrities más importantes de cada época (sí, hasta Lady Di fue en 1996), nunca se había cancelado. Pero 2020 es un año de primeras veces.

Con la crisis mundial del coronavirus, hace algo más de un mes se vieron obligados a posponer este evento, como tantos otros, sin la certeza de podrá celebrarse algún día. Este año la temática apuntaba alto, 'About Time: Fashion and Duration', centrándose en la conocida obra de Virginia Woolf, Orlando. Una elección nada casual teniendo en cuenta que este 2020 se cumple el 150 aniversario del museo.

Recuerdos de la Met Gala del año pasado

Ante la desazón por qué no sucederá, las celebrities han querido recordar hoy Galas MET del pasado, a través de sus estilismos favoritos, anécdotas o su impresión de este destacado evento. Entre otras, Jennifer López, Blake Lively, Cara Delevigne o Julia Roberts han rendido su particular homenaje al first monday in May y, aunque no con looks recientes, han creado una auténtica alfombra roja virtual gracias a Instagram.

Lo que se hubiera visto en la Met Gala

Otras celebrities, lejos de mirar al pasado, han querido compartir lo que hubiesen llevado en caso de que todo hubiera seguido el curso normal. Katy Perry, por ejemplo, hubiese apostado por un atrevido conjunto de Jean Paul Gaultier que hubiera resaltado su embarazo mientras que Elle Fanning había confiado en Miu Miu para crear un look en el que varias épocas se entremezclaban gracias a prendas y accesorios.

Además, algunas otras han querido revelar anécdotas que nunca antes habían contado. Por ejemplo, Cara Delevigne explica cómo uno de sus accesorios del año pasado se rompió y muestra un vídeo donde se le ve arreglandolo de camino a la icónica gala.