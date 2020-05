Luna de las Flores en FOTOGRAFÍAS por si te lo perdiste. (Foto cortesía Vix)

Probablemente hace unos días escuchaste sobre la famosa y tan esperada Luna de las Flores, en donde las personas te comentaron que no te la podías perder porque era la última superluna del año, y lamentablemente lo hiciste, por alguna u otra razón. Si este es tu caso, aquí te dejamos algunas fotografías de este bello que fue capturado en diversas partes del mundo.

Luna de las Flores y su nombre

Hay que recordar que esta luna lleva dicho nombre porque la fecha en la que se puede apreciar, que fue el día de ayer y antier, coincide con la primavera en hemisferio norte; en esta, alcanza su punto más cercano a la tierra, por ello es que su belleza que está llena de brillo y de un gran tamaño, se puede apreciar a grandes distancias en una urbe.

Otro aspecto que es de suma importancia señalar, y para contextualizar un poco más sobre esta luna, es que su nombre fue puesto por la tribu norteamericana de Ojibwe quien la bautizó como “Flower Moon”; ello explican que esta luna simboliza la curación, el renacimiento y evolución.

Luna de las Flores en FOTOGRAFÍAS por si te lo perdiste. (Foto cortesía FayerWayer)

Fotografías Luna de las Flores

Así es, en algunas ocasiones solemos pensar que si ya no lo disfrutamos en ese momento ya no lo podemos hacer de otra forma, y esto no tiene que ser así del todo, no si este fue capturado. Un claro ejemplo de estos son las siguientes fotografías de la espectacular Luna de las Flores.

Un punto muy importante que hay que señalar es que aunque la Luna de las Flores fue un regalo de la naturaleza para todos los habitantes del mundo, esta se pudo apreciar de diferentes maneras en cada destino; en Venezuela se pintó de colores rojizos, en Estados Unidos se podía apreciar con un toque vainilla, en Jordania esta se vistió de blanco, etc.

Luna de las Flores en fotografías: Jordanía. (Foto cortesía Reuters)

Luna de las Flores en fotografías: Venezuela. (Foto cortesía Reuters)