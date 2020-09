Luna AZUL, el extraño fenómeno astronómico que se verá este Halloween 2020

El 31 de octubre, en plena noche de Halloween 2020 habrá luna azul. Foto: www.miencuentroconmigo.com.ar

Este Halloween 2020 dejará ver una extraña luna azul y deberás estar preparado para disfrutar de este fenómeno astronómico extraordinario, ¡aquí te damos los detalles!

La luna azul del Halloween 2020

Si eres de los que festeja en grande el Halloween, debes saber que este 2020 habrá un adicional que deberás experimentar y que, por supuesto le añadirá ese toque de terror alucinante que toda fiesta y recorrido por dulces necesita, una luna azul tan intensa que te haga poner los pelos de punta, y así será.

El Old Farmer’s Almanac, informó que el Halloween 2020 pasará a la memoria este 31 de octubre de 2020, ya que será iluminado por una asombrosa luna llena azul.

¿A qué hora se verá la luna azul?

El horario del Tiempo del Atlántico, es decir el EDT (Eastern Daylight Time), indica que serán las 10:49 a.m., cuando la luna azul que adornará este Halloween 2020 brinde su máxima iluminación, aunque eso no significa que no se verá por la noche, sino todo lo contrario y debes aprovechar esa gran oportunidad, así que ¡no te la pierdas!

Dato curioso de la luna azul

Aunque así conocen a este fenómeno astronómico, la verdad es que no es ciertamente de ese color; sin embargo, así se le llama a la segunda luna llena que se presenta en un mismo mes, algo que solo ocurre en fechas especiales y a causa del calendario, siendo ahora octubre el elegido para esta luna azul.

El Old Farmer’s Almanac, asegura que estas lunas azules solo se hacen presentes cada dos años y medio, a veces incluso tienen que pasar 3, ¡asombroso!

Algo que ha impactado a los científicos, es que este año se pronosticaba ya 13 lunas llenas, y el hecho de que una de estas sea azul y que además se haga presente en la noche de Halloween, es algo verdaderamente, ¡impactante!

Cabe destacar que este fenómeno astronómico llega a coincidir aproximadamente cada 19 años, algo que definitivamente cautivará a todos los apasionados del “dulce o truco”, y deben aprovecharlo, pues se espera sea en el año 2039 cuando la próxima luna azul caiga en la noche de Halloween.

