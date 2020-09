Lujosa marca asociada con Lionel Messi lanza el barbijo más caro del mundo

El barbijo más caro del mundo fue lanzado al mercado por la lujosa marca asociada con el capitán de la selección Argentina, Lionel Messi, Jacob & Co, la cual decidió darle un precio de 250 mil dólares, dando apertura para una pregunta muy lógica ¿Lo comprarías?

Cabe destacar que este barbijo debe ser utilizado encima de un cubrebocas quirúrgico o de tela para proteger eficazmente contra en Covid-19.

Entre las figuras que conforman la lista como imagen de marca de esta exclusiva firma de lujo se encuentra Lionel Messi, quien firmó un contrato de varios años y tiene su línea especial de relojes.

La llegada de la pandemia de coronavirus hizo entender que los tapaabocas llegaron para quedarse, obligando a todos a adaptarse a nuevos hábitos de higiene y medidas de seguridad, que ahora forman parte de la nueva normalidad.

Ante esto, el mundo de la moda también ha incorporado este accesorio a sus colecciones y presentaciones para complementar looks diarios y formar parte del vestidor. Estos artículos se han convertido en tendencia con diseños creativos, tal como los que usó la cantante Lady Gaga en los VMA’S, los diseños creados por las grandes marcas que lanzaron líneas customizadas con sello propio como Louis Vuitton, Moschino y Gucci, hasta la combinación hecha por Fabiola Yáñez, la Primera Dama argentina, que le hace juego con todos sus vestidos formales.

Barbijo tiene un precio de 250 mil dólares

Pero como es bien sabido, la imaginación no tiene límites y si, además, va acompañado de grandes lujos, no habrá ningún freno. Es por ello que se ha lanzado al mercado un nuevo modelo convertido en joya, de la mano de la exclusiva firma neoyorquina Jacob & Co, que presentó a través de su cuenta en Instagram el “Diamond Face Mask”, un tapabocas cubierto de diamantes que ya se convirtió en el más caro del mundo.

Este lujoso barbijo tiene un peso aproximado de 157 gramos y debe ser usado encima de los cubrebocas quirúrgicos o de tela, ya que, si se lleva solo, no ofrece ningún tipo de protección. Puede conseguirse por la módica suma de 250 mil dólares en todas sus tiendas o por la plataforma online. Esta mascarilla es una malla suave y sedosa, que está completamente engastada a mano con un total de 73,27 quilates de diamantes de la más alta calidad. También es suave, flexible y cómoda de usar.

Con información de El Trece