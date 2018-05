Descubre los lugares ideales para tener sexo sin problemas y disfrutar de una nueva experiencia con tu pareja.

Como todo en esta vida, hay cosas que se pueden hacer y otras que no, esto mismo aplica para la vida sexual de las personas, pues hay sitios donde sí puedes tener sexo y otros donde no, que eso no te detenga y descubre los lugares ideales para tener sexo sin problemas.

¡Disfruta con tu pareja una noche divertida y sensual en estos lugares!

BOSQUE

Tener sexo en este paisaje no es nada complicado y probablemente los mayores peligros son los turistas y los vigilantes.

Quítate la menor cantidad de prendas para que apliques la famosa "sólo nos estábamos besando" si llegan a cacharlos.

¡Y cuidado con las plantas venenosas!

TIENDA DE CAMPAÑA

Evita cualquier posición que incluya muchas maniobras para no destruir el armado de la casa de campaña y que esa noche que debía ser divertida, sensual e inolvidable, será un desastre total que jamás vas a querer repetir.

Te recomendamos que pruebes la posición sexual tradicional de Cucharita.

TECHO

El sexo en este lugar puede que requiera un poco más de preparación, porque necesitarás asegurarte de que no pasan helicópteros ni otro vehículo volador por ahí.

La recomendación es que lleves un tapete de yoga que nunca usas y dale a esos pájaros o vecinos con binoculares un espectáculo que jamás olvidarán.

FESTIVAL DE MÚSICA

Si eres alguien atrevida y que quiere una nueva experiencia, la recomendación es que no termines las noticias sobre una pareja de hippies haciéndolo a medio concierto.

Intenta ligarte a uno de los músicos para que, al menos, puedas acostarte con él en el autobús del tour como una persona normal.

CARRO

Para experimentar tener sexo en el auto, asegúrate de poner algo en el asiento, porque no hay nada peor que despegar tu piel sudada de la vestidura del carro.

Eso sí, jamás enciendas el aire acondicionado, ya que el auto se quedará sin batería.

COLUMPIO

Estar al aire libre, por la noche, en un área que no tendrá público a esas horas, como los juegos infantiles parece ser uno de los lugares ideales para tener sexo.

Solo asegúrense de que el columpio esté bien amarrado y sin riesgo de que se pueda romper por culpa de ustedes.

PLAYA

Si tienes una manta o una toalla, será como hacerlo en un enorme cojín en medio de la playa, la parte difícil es escoger el sitio correcto: un lugar seco, lejos de la gente, pero si lo encuentras, ¡adelante! experimenta tener sexo en este lugar ideal.

MESA DE PICNIC

Siéntate en la orilla de la mesa con tus pies en la banca y haz que tu chico se siente en ella entre tus piernas, frente a ti, con su cabeza a la altura de tus muslos, pues no hay mejor platillo que tú, lo disfrutaron mucho.

PARQUE DE DIVERSIONES

El lugar ideal para conseguir placer es una atracción que incluya un viaje tranquilo en lancha, porque, admitámoslo, sería grandioso contar la anécdota de por qué están vetados del parque de diversiones.

ESTADIO

Debes intentar esto cuando el juego se retrase por la lluvia, que es cuando todas las personas aburridas se van.

Dirígete hacia abajo de sus prendas y dile que te cubra con algo, pero por ningún motivo vayas a acabar en la pantalla gigante del estadio porque morirás de la pena.