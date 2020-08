Lugares con mayor riesgo de contagio de Covid-19 ¡si puedes, evítalos!

Lugares de mayor contagio de Coronavirus. Foto:El Confidencial

La mejor manera de evitar contraer COVID-19 es mediante el distanciamiento social, el auto aislamiento y el uso de equipo protector cuando tenga que salir. Sin embargo, con la reapertura de empresas, más personas están saliendo, lo que naturalmente ha provocado un aumento en los casos de COVID. Para mantenerse protegido te traemos una lista de los lugares con mayor probabilidad de contagio.

Lugares de contagio de Coronavirus

Playas

Si bien puede parecer fácil distanciarse socialmente en un área abierta, como una playa, no lo es. Las playas pueden pasar de tranquilas a animadas antes de que te des cuenta. Además, muchas personas no usan sus máscaras mientras están en el agua o comiendo y bebiendo.

Zonas de contagio de Coronavirus: playas. Fotp:CNN

Transporte público

Si bien el transporte público es un servicio esencial en la mayoría de los estados, sigue siendo un área de alto riesgo de exposición. Al tomar el transporte público, es difícil distanciarse físicamente. También obliga a las personas a permanecer juntas durante un largo período de tiempo.

Bares

Los bares no solo fomentan los asientos cerrados, sino también hablar en voz alta y, a menudo, tienen sistemas de ventilación deficientes. En general, los lugares donde las personas se congregan en grupos grandes y no se distancian socialmente y realizan una actividad, el uso de una máscara que no se puede usar (como beber o comer) son de mayor riesgo.

Zonas de contagio de Coronavirus: Bares. Fotp:Insider

Peluquerías y salones de uñas

Estos negocios no solo obligan a las personas a estar cerca unas de otras durante un período de tiempo, sino que también tienen muchas superficies que se pueden tocar.

Iglesias

Las iglesias recién han comenzado a tener misas en persona; sin embargo, todavía son puntos críticos para COVID. En California, el gobernador Gavin Newsom fue llamado recientemente para detener las asambleas de la iglesia. Esto se aprobó después de que un servicio en persona del Día de la Madre llevó a todos los asistentes a estar expuestos, después de que se fuera una persona que dio positivo.

Zonas de contagio de Coronavirus: Iglesias. Fotp: Youtube

Gimnasios y centros de fitness

Un estudio realizado, afirma que es probable que las enfermedades transmitidas por el aire se propaguen en lugares que requieran mucha respiración por parte de los ocupantes. Obviamente, hacer ejercicio en un gimnasio requiere mucha respiración. Los gimnasios también tienen múltiples puntos de contacto de contaminación y tienen espacios reducidos.

Hogares de ancianos

Desde que comenzó la pandemia de COVID, el grupo de edad con mayor riesgo son las personas de mediana edad y personas mayores. Actualmente, todo el personal del hogar de ancianos debe seguir protocolos de higiene avanzados. Todos los hogares de ancianos están cerrados a visitantes externos.

Buffets / cenas interiores

La mayoría de los restaurantes están cenando exclusivamente al aire libre, y algunos ofrecen cenas interiores limitadas socialmente distantes. Los bufés obligan a las personas a hacer fila y tocar las mismas superficies. El profesor de la Universidad de Purdue, el Dr. Quinyan Chen, cita el aire acondicionado en los restaurantes interiores como otro factor. Los restaurantes son uno de los lugares más peligrosos porque utilizan ventilación mixta, en la que los sistemas de aire acondicionado intentan remover el aire de la habitación tanto como sea posible.

Estadio deportivo o un concierto grande

Un equipo de médicos de la Asociación Médica de Texas clasificó casi todas las actividades, desde abrir su correo hasta ir a un bar, por su nivel de riesgo. Ir a un estadio deportivo o un gran concierto se clasificaron como las actividades más riesgosas, junto con ir a un bar y una casa de culto con más de 500 fieles.

TE PUEDE INTERESAR:Coronavirus: Tres lugares de Estados Unidos temen una oleada APOCALÍPTICA

Este alimento te ayudará a vivir más tiempo y combatir otras posibles enfermedades ��️��������https://t.co/od2yS2CX4A — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) August 25, 2020

Si bien estos lugares son áreas de alto riesgo para COVID, la mejor manera de evitar COVID es usar protección en público, distanciamiento social y evitar multitudes. El Dr. Murray dice que cualquiera de estos lugares puede convertirse en lugares de bajo riesgo siempre que las personas tomen precauciones. El riesgo es bastante variable dependiendo de si las personas se enmascaran.