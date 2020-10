¡Luce un contorno de ojos increíble! Aquí lo que necesitas saber

Aprende a prevenir arrugas y ojeras mediante el cuidado del contorno de tus ojos.

Para tener un contorno de ojos radiante, podemos tomar medidas para retrasar o disminuir los signos que el paso del tiempo deja a su paso y que tanto nos incomodan, como las arrugas y ojeras y más detalles que tenemos sin haber tenido el cuidado y poderlo prevenir.

Al contorno de los ojos le debemos un cuidado especial, pues la piel en esta zona del cuerpo es cinco veces más fina que la del resto del rostro y cuenta con un menor número de folículos pilosos, glándulas sebáceas y ecrinas, las encargadas del sudor y grasa, respectivamente.

Es importante cuidar esta parte de la cara con productos especializados como una daily skin routine, si tomamos en cuenta los siguientes puntos:

Cuándo comenzar

La piel empieza a sufrir un deterioro más notorio entre los 28 y 30 años, así que esta es una buena edad para comenzar a utilizarlo. La recomendación de los expertos es aplicar tu tratamiento por la mañana y por la noche, pero en realidad si lo haces una sola vez al día junto con tu rutina de limpieza, dicha zona te lo agradecerá.

Si eres de menos edad, aprovecha para no dejar pasar ni un día tu rutina, te ayudará a retrasar los signos de envejecimiento en esta parte; si ya pasas los treinta o tienes más, es una gran oportunidad para poner más atención en el área.

¿Más años de la edad recomendada?

Si se te ha hecho un poco tarde y no lo has utilizado entre los 35 y quizá 42 años, es hora de hacer de esta edad tus nuevos veinte con ayuda de la vitamina C, para apoyarte a iluminar la zona; lo recomendable es que también te ayudes de otras cremas anti-envejecimiento para combatir las bolsas y arrugas que se intensifican en este rango de edad.

Rebasando los 50 años es momento de abrirle paso al retinol, pues se encargará de reactivar la producción de colágeno que a esta edad se ve disminuida, así como la elastina - la causante de los párpados caídos y falta de densidad-. El retinol ayudará también a difuminar arrugas y algunas líneas de expresión.

Dónde aplicarlo

El ingrediente que utilices para utilizar en el contorno de tus ojos debes aplicarlo solo en la parte que está marcada por los huesos que los rodea y sin tocar el interior, pues podría causar irritación. Además, puedes colocarlo en la entreceja, pues si bien no pertenece al área en cuestión, la piel de esta parte no es tampoco tan gruesa y tiende a marcarse por las líneas de expresión.

Cómo hacerlo

Definitivamente, hay diversas formas de hacerlo: la primera es aplicarlo con la ayuda del dedo anular con pequeños toques en el contorno y de adentro hacia afuera para también procurar la circulación linfática que nos ayudará a reducir las bolsas, no olvides dar unos toques extra en las líneas conocidas como “patas de gallo” para asegurarnos de que el producto haga bien su trabajo.

De igual manera puedes hacerlo con ayuda de otros utensilios, como rodillos y aplicadores metálicos, que son una buena opción ya que al estar fríos ayudarán a deshinchar, pero no hay que perder de vista que tenemos que ser cuidadosos con la presión que ejercemos para no causar un efecto contraproducente.

Ideal para tu edad

La gama de productos para el contorno de ojos es muy amplia y debemos conocer su ingrediente principal y todo lo que puede hacer por nosotros. Si estás en la etapa en la que apenas vas a comenzar a utilizarlo (28/30 años) el aliado perfecto es el ácido hialurónico, pues le brindará más luminosidad a tu piel y contribuirá a retrasar la aparición de arrugas.

Sea cual sea el ingrediente activo que vayas a utilizar, es importante que si lo aplicas por la mañana no olvides colocar después protector SPF y posteriormente tu maquillaje, si lo haces por las noches, haz tu rutina de limpieza pero asegúrate de brindarle un tiempo en calma y en específico al contorno de ojos.