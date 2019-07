Luce el CUERPAZO de Kourtney Kardashian con sus tips de dieta

Con un cuerpo de envidia, Kourtney Kardashian celebró sus 40 primaveras el pasado mes de abril, sin embargo ella acabó con sus secretos y confesó en su web de moda, belleza y estilo de vida, Poosh, uno de los secretos para mantenerse en forma es la dieta ketogénica que está super de moda entre los famosos y que consiste en una cantidad muy limitada de carbohidratos y una buena dosis de proteínas y, en especial, grasas.

“Quería empezar el verano sintiéndome y viéndome lo mejor posible, así que decidí volver a la dieta keto”, escribe en su blog. “Llevo tres semanas y así es como me mantengo en el buen camino”.

La mujer es una de las estrella de Keeping up with the Kardashians y en una de las preguntas que se le ha hecho, que en el calendario marca algunos días “trampa” de vez en cuando, como el cumpleaños de su hija mayor, Penélope, o la fiesta del 4 de julio. "Así puedo sentirme libre de pecar sin sentirme culpable".

Asimismo especificó que volver al estado de ketosis cuesta por lo menos un par de días; un estado metabólico en el que, según explican en la revista Health, el cuerpo quema grasas en lugar de carbohidratos para abastecer de energía a tu cuerpo y así hace que pierdas grasa.

De acuerdo a la revista People, la madre de tres hijos confesó que controla muy bien todo lo que consume, de hecho se hace análisis de sangre para ver sus niveles de azúcar cada día.

Su dieta:

“Por las mañanas me preparo un smoothie de aguacate con leche de almendras, un suplemento de aceite (especial para la dieta keto), un suplemento de espirulina (un tipo de alga) y proteínas”, afirmó.

Además agregó que como parte de sus snacks, consume nueces, almendras y rodajas de aguacate con aceite y sal; cuando tiene antojos de cosas muy dulces opta por tomar té o agua con vinagre de manzana.

