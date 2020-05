“Loving It”, la proteína de Bárbara de Regil es engañosa, según nutriólogo. Foto: Publinews

Hace tan solo un mes, Bárbara de Regil lanzó al mercado su proteína denominada “Loving It”, en el mismo empaque señala la información de los ingredientes que contiene y las cantidades. Recientemente un nutriólogo envío a un laboratorio certificado la proteína para ser analizada y descubrió un engaño.

La proteína de Bárbara de Regil, ‘Loving It’, resultó ser un éxito en cuanto a ventas, ya que en cuestión de horas se agotó el producto. Sin embargo, al ser sometida a un estudio de laboratorio no arrojó buenos resultados pues no cumple con las especificaciones que señala en su etiqueta. El nutriólogo mencionó, de acuerdo a los resultados, que el producto no contiene lo que reporta en la etiqueta.

Proteína de Bárbara de Regil. Foto: Style by shock visual

Análisis de la proteína de Bárbara

Aries Terrón, nutriólogo, entrenador personal y youtuber envío el producto de la actriz a un laboratorio mexicano que cuenta con las acreditaciones de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Entidad Mexicana de Acreditación.

De acuerdo con Terrón, sus primeras observaciones se basaron en los aminoácidos que contiene, los cuales afirma que es algo negativo ya que es empleado para abaratar costos, además de que no tienen sentido en la composición de la proteína; también indicó que tiene adaptógenos que no tienen beneficios reales, pues, aunque son considerados para mejorar el estado de ánimo y el sistema inmune, no contiene la cantidad necesaria para conseguir estos beneficios.

Características de la proteína de Bárbara

Apta para veganos

Bárbara promueve que su proteína es apta para veganos; sin embargo, ‘Loving It’ contiene Vitamina D3, la cual proviene de una fuente animal, por lo que la ideal sería la Vitamina D2.

Sodio y proteína

Aries Terrón afirmó que los resultados no concuerdan con lo presentado en la etiqueta del suplemento pues en sodio asegura tener 200 cuando en los análisis arrojó mil 067; en proteína 84, mientras que el estudio dice que solo cuenta con 65.

Carbohidratos

En carbohidratos digeribles dice tener uno, pero los estudios señalan que en realidad tienen 13.32, finalmente las calorías en la etiqueta se muestran 350 y en los resultados 313.44.

Se puede ver en el análisis que tiene menos proteína, más carbohidratos y menos grasas de lo que nos reporta en la etiqueta, por lo tanto, menos calorías, no es que sea algo positivo simplemente no contiene lo que nos reporta en la etiqueta según estos ensayos.

TE PUEDE INTERESAR: Bárbara de Regil explota contra una nutrióloga que la criticó ¡VIDEO!

Bárbara de Regil comentó que tres de sus amigas químicas fueron las que le ayudaron a formular Loving It, parece que la asesoraron de forma errónea, los resultados hablan por sí solos o simplemente pasó algo por ahí. La ejecución fue pésima por todo lo que arrojó el análisis y mucho más, y la responsabilidad recae en esas personas porque son las supuestas profesionales que te tuvieron que haber orientado de forma correcta.