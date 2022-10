Love Bombing, ¿Qué es y cómo detectar sí mi pareja lo hace conmigo?

El ‘Love Bombing’ o ‘Bombardeo de Amor’, es la forma de hacer referencia a un comportamiento inconsistente de manipulación que deriva en violencia física, emocional y psicológica, según la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

¿Qué es “love bombing”?

Según la UNAM, el love bombing es cuando “alguien nos endulza el oído al grado de que nos atrapa, y después de hacernos sentir seguros muestra su peor lado con agresiones y comentarios negativos sobre nuestra persona”.

Durante los 70 's los miembros del culto de la Iglesia de Unificación en Estados Unidos utilizaban esta práctica con el fin de tener más adeptos, según la máxima casa de estudios de México.

Este fenómeno de la manipulación sociólogos como Thomas Robbins lo estudiaran, quien en 1984 aseguró que el bombardeo de amor tiene “que ver con el lavado de cerebro y las muestras excesivas de amor combinadas con técnicas coercitivas para limitar la libertad del sujeto”.

Esto dicen los expertos del ‘Bombardeo de amor’

La profesora de la Facultad de Psicología de la UNAM, Aidee Rodríguez, explica que el ‘love bombing’ tiene que ver con el mito del amor romántico y precisa que las mujeres son las más afectadas por esta técnica de manipulación.

“Surgen las dudas de qué hice mal, pero no es que la persona haya hecho algo mal, sino una acción del victimario”.

“Cuando recién conocemos a una persona, nos arreglamos y nos queremos ver guapos, salimos y todo es maravilloso. Sin embargo, cuando ya se está en la relación vienen las actitudes que lo justifican: me controla, porque me quiere; me cela, porque me quiere, entre otras”.

¿Qué señales me ayudarán a detectar si mi pareja me hace “love bombing”?

Algunas características comunes de las personas que practican “love bombing“, tienen mucha relación con el famoso “Estafador de Tinder” quien engañaba a las mujeres hablándoles bonito, pero después les pedía préstamos con la justificación de que vivía en “constantes amenazas”.

Una vez hecho el “robo”, desaparecía de la vida de sus víctimas.

Éstas son las características de las personas que hacen bombardeo de amor.

Autoritarios: desarrollan una relación de poder en la que ven a la otra persona sólo como su artículo personal; la someten, la usan para su placer, y luego salen de sus vidas.

Narcisistas.

No construyen vínculos: como tienen que estar con una y otra víctima no son estables, tienden a ir y venir; deben demostrar amor y poder económico de forma exagerada.

“Este bombardeo de amor resulta más efectivo en relaciones por redes sociales . Se dan juegos de seducción en los que le dicen a la víctima: ‘eres el amor de mi vida’, ‘me voy a casar contigo’. Luego vienen las peticiones de dinero, y cuando realizan ‘el robo’ desaparecen. Se da no sólo un daño psicológico, también económico.”

¿Cómo sucede la manipulación del love bombing?

El “trabajo” que realiza el victimario es muy minucioso. Trabaja la vulnerabilidad y la codependencia de la víctima hacia él. Este tiene tres fases:

Fase de idealización: En esta etapa se va “suavizando” el objetivo. Comienza regalando cosas, pláticas sobre el ‘futuro’ juntos, y todos los detalles del enamoramiento son exagerados, idealizando a la persona.

Fase de devaluación: El amor desmedido se empieza a enfriar y empieza la etapa del chantaje y del maltrato psicológico.

Fase de descarte: La víctima renuncia a sus amigos o a mantener relaciones sociales con el fin de recibir amor a cuentagotas y que la pareja esté contenta. Aunque es la etapa final, dependiendo el nivel de manipulación, se puede pasar por la etapa de idealización y devaluación varias veces.

Esto culmina cuándo la persona hace ‘ghosting’ y desaparece de la vida de su pareja o víctima. La experta señala que el “bombardeo de amor” no sólo ocurre en una relación de pareja, sino también entre familia y amigos.