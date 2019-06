Louis utilizó el mismo trajecito que Harry para su debut en Trooping the Colour

El Trooping the Colour de este año ha sido un evento especial, pues además de contar con el regreso triunfal de Meghan Markle, el Príncipe Louis hizo su gran debut en el balcón del Palacio de Buckingham y no pudo lucir más adorable. Para el evento, el principito portó uno de los viejos trajes de su padre, mismo que utilizó el Príncipe Harry para su segundo Trooping the Colour en 1986.

Louis se mostró entusiasmado y alegre durante la celebración oficial del cumpleaños 93 de la Reina Isabel, saludaba y sonreía mientras se aferraba a los brazos de su madre, Kate Middleton, pero lo que más llamó la atención, además de sus divertidos gestos y caras, fue el bello conjunto en azul y blanco que coordinaba dulcemente con los atuendos de sus hermanos mayores, el Príncipe George y la Princesa Charlotte.

El trajecito, conformado por unos pantaloncillos cortos y una camisa blanca con finos bordados azules, fue utilizado por primera vez por el Príncipe William, durante un viaje a Balmoral en 1984, y posteriormente por el Príncipe Harry en 1986, quien lucía tan adorable como el Príncipe Louis durante su segundo Trooping the Colour.

Como imaginarás, el debut del pequeño fue todo un éxito, y de hecho se esperaba su presentación en el Trooping the Colour de este año, puesto que cuenta con casi 15 meses de edad y Charlotte tenía 13 cuando asistió a su primer festival en 2016. Por el contrario, George tuvo que esperar hasta tener casi 2 años, puesto que en junio de 2014 tenía tan sólo 10 meses y era demasiado pequeño para hacer su debut.

Debut de George (2015), Charlotte (2016) y Louis (2019) en Trooping the Colour

Por último, cabe mencionar que los miembros de la realeza participaron con mucho ánimo en la celebración del cumpleaños de la Reina el pasado sábado y los Duques de Cambridge lucieron más felices que nunca junto a sus tres hijos, lo cual es un alivio después de todos los rumores que aseguran que existe una crisis matrimonial.

