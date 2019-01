Los tiernos apodos de la Familia Real para el príncipe George

Al igual que cualquier otra familiar normal, en la intimidad de su hogar los miembros de la realeza británica utilizan distintos apodos para referirse los unos a los otros.

Si bien fue algo que se había revelado con anterioridad, gracias a la serie de Netflix, “The Crown”, varias personas se enteraron de que los más allegados a la Reina la conocen como “Lilibeth”, y ahora que es bisabuela, los más pequeños de la familia Windsor se refieren a ella como “Gan-Gan”

Ahora bien, en cuanto al Príncipe George, el mayor de los hijos de Kate Middleton con el Príncipe William, se le conocen un par de lindos apodos. El primero, del que supimos hace algunos ayeres, es “PG”, una abreviación de “Prince George” que comenzaron a utilizar en el colegio al que acude.

Posteriormente, sus padres también lo adoptaron y lo convirtieron en “PG Tips”, o sólo “Tips” en un guiño a una popular marca de té.

Sin embargo, puede que exista un nuevo sobrenombre para el pequeño heredero y tercero en la línea de sucesión al trono, pues de acuerdo con una vecina del condado de Berkshire que salió a pasear a su perro, George se refirió a sí mismo como “Archie”.

“Un agente de policía de su escolta me pidió que no sacara fotografías de los niños cuando me los encontré mientras paseaba a mi perro, lo cual no hice, pero George se acercó a acariciar a mi perro. Intenté charlar con él para ser amable y le pregunté cómo se llamaba, aunque obviamente ya sabía la respuesta. Para mi sorpresa, me respondió con una gran sonrisa: ‘Mi nombre es Archie‘. No sé por qué se refirió a sí mismo como Archie, en ocasiones a los pequeños les gusta jugar con sus identidades y me pareció adorable”, Fuente anónima a The Sun.

El pequeño se encontraba jugando con su hermana Charlotte en un arroyo cercano a la residencia familiar de los Middleton, mientras su abuela materna los supervisaba, y así como se pudo tratar de un apodo familiar o un alias que utiliza por seguridad, se pudo haber tratado de una ocurrencia propia de un niño de su edad. ¿Tú qué opinas?

