Los tabús en torno a la vasectomía

En México aún existe una gran polémica en cuanto a anticonceptivos se trata, más aún cuando estos son permanentes y se los practican adultos jóvenes. Pero la vasectomía es una buena opción cuando no quieres tener hijos.

Armando, un chico de 26 años originario de Coahuila, contó su experiencia en un video de TikTok. El muchacho declaró que cuando le dijo a sus conocidos que se practicaría esta cirugía fue muy cuestionado sobre su sexualidad:

“también gente asocia la vasectomía con hacerse gay, muchos me comentaron que me había cambiado de bando”.

Una gran cantidad de personas cree que este procedimiento puede modificar el desempeño sexual de la persona que la sufre, pero no es así, ya que esta cirugía no aminora el deseo sexual, ni el placer que sentirá. Solamente es un buen método para no tener hijos, aunque se debe aclarar que este anticonceptivo no te protege contra las ITS.

¿Qué es la vasectomía?

La vasectomía es una cirugía menor, se practica como método anticonceptivo, ya que corta los conductos deferentes para que los espermatozoides no puedan salir de los testículos. El hombre sí podrá eyacular, pero en su esperma ya no habrá espermatozoides y, por lo tanto, no podrá embarazar a una mujer.

¿La vasectomía duele?

En La Verdad Noticias te comentamos que este procedimiento es indoloro, pues se aplica cirugía local y no se utiliza un bisturí. Los pacientes que se la han practicado afirman que solamente se siente un pequeño estirón. Tal vez por eso este método anticonceptivo ahora tiene más fama. En el último día del padre, el IMSS practicó más de 2 mil vasectomías.

