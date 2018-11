Los signos zodiacales amos de la venganza

Los siguientes signos zodiacales muy a pesar de ser casi siempre muy amorosos, lindo y muy tiernos ¡cuidado! Que si les hacen algo malo no dudarán en responder de la peor manera, de manera que debes tenerles miedo porque ni sabrás por dónde te llegará su venganza.

PISCIS

Quienes nacieron en este signo del zodiaco son puro amor. Los Picis suele mostrar su mejor sonrisa y tienen la gran cualidad de apoyar cuando se le necesita, pero si haces algo que no les gusta entonces si le debes temer, pues podrían atacarte de la peor manera.

Por ello, nunca te confíes de ellos. Aunque tengan una personalidad muy tierna, a la vez serán muy peligrosos.

LIBRA

El signo Libra puede llegar a ser una persona muy servicial. Es de los amigos incondicionales que puedes encontrarte en tu vida, pero si actúas en contra suya, Sin duda te ayudarán cuando lo necesites, pero también espera que hagas lo mismo con ellos.

Y si no estás ahí para darles tu apoyo cuando lo necesita, entonces ellos sabrán la mejor manera de vengarse de ti y lo peor, sabrán el momento exacto para hacerte daño.

Mejor ni hagas enojar a estos signos zodiacales porque la pasarás muy mal.

CAPRICORNIO

Los nacidos bajo este signo siempre aparentarán ser tus amigos y serán en muchos casos, tu persona de gran confianza, pero debes de tener demasiado cuidado con estas personas. Como todos en la vida, en algún momento te van a necesitar y si no acudes a su llamado, el Capricornio tendrá muy en cuenta tu debilidad y jamás dudarán en usarlo a su favor con tal de verte mal.

Y SI DE VENGADORES E IMPULSIVOS HABLAMOS…

ARIES

El planeta que rige a Aries es Marte, el planeta de la acción, por ello es el primer signo del zodiaco, el que hace que las cosas comiencen, nazcan, aparezcan, es el primero en dar ideas. Todo esto hace que muchas veces tenga que actuar sin pensarlo. Necesita actuar y no puede esperar y esto hace que tome unos cuantos riesgos. Se trata de personas impacientes, pero es gracias a ellas que las cosas avanzan.

Los impulsos hacen que una relación pueda terminar de inmediato.

ESCORPIO

Plutón y Marte son los planetas regentes de Escorpio y Marte los vuelve demasiados impulsivos y más con las palabras, que responden directo al grano, por lo que hace demasiado daño. Este signo no teme enfrentarse pues es muy eficaz, pero puede hacer daño. Escorpio se angustia, no dudar para actuar dejando todas las reflexiones atrás. Se trata de un signo que no teme a peligros, alguien que lo daría todo por resolver una situación o salvar a un ser querido.