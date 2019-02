Los signos más crueles y malvados del zodiaco

Los signos más malvados del zodiaco

A todos nos sale nuestro lado más cruel y malévolo de vez en cuando, aunque hay que reconocer que hay uno que otro santo perdido al cual nada le molesta y todo le vale, pero por lo general todos tenemos nuestros momentos.

No obstante, hay quienes para ser malvados y vengativos se pintan solos y es por eso que hoy te diremos cuáles son los 6 signos del zodiaco de los cuales te debes de cuidar, pues no querrás estar enfrente cuando estalle su ira.

Escorpio

No hay mucho que decir… Es el más malo del zodiaco. Además de enojón, es vengativo. No tiene límites y no conoce el perdón.

Cáncer

Aunque no lo puedas creer… Si bien es romántico, cariñoso y sentimental, Cáncer puede llegar a ser muy hiriente. Si alguien lo lastima puedes estar seguro de que buscará venganza. Es rencoroso, irritable y sus ideas suelen ser bastante oscuras.

Piscis

Otro sentimental y hasta fantasioso, pero cuando de venganza se trata, tiene la capacidad de hacer miserable a cualquiera. Hará de tu vida un completo infierno si así lo desea.

Capricornio

Cuidado con las palabras que utilizas para dirigirte a Capricornio, si hieres su orgullo, habrás ganado un enemigo para toda la vida. Es insaciable y no descansará hasta verte destruido. Es ambicioso, pesimista y rencoroso.

Géminis

Géminis puede llegar a ser la persona más dulce del mundo, pero si le haces daño, prepárate para los problemas. Son bastante malvados y pueden llegar a tratarte muy mal.

Aries

Si lo hieres y lastimas, puedes olvidarte de todo el entusiasmo y bondad que lo caracteriza. Su ira no conoce límites y no es capaz de medir el mal que provoca, así que no se detendrá hasta verte vencido.

