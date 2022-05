Los signos del zodiaco que suelen ser los más “odiados”

Mira por qué a muchos personas no les agradan estos signos/Foto: Infobae | FotoCuisinette

Los signos del zodiaco Géminis, Leo, Virgo, Escorpio y Acuario, suelen ser considerados los más odiados por otros signos, ya que de acuerdo con los astrólogos, las personas nacidas en estos signos tienen ciertas particularidades que causan enojo y molestia en los demás, aunque eso no significa que no tengan virtudes.

Los especialistas en el tema de Myastrosecrets.com hicieron una encuesta para identificar a los que forman parte del grupo de los más insoportables y salieron los signos nombrados anteriormente.

Para llegar a este ránking los videntes analizaron los rasgos que definen a cada signo y fueron haciendo un listado con sus particularidades positivas y negativas para determinar un informe general. Así fue que llegaron a un top de los cinco signos más odiados del zodiaco, en el que encabeza Escorpio y en el último puesto quedó Leo.

¿Cuáles son los 5 signos más odiados?

Hay algunas características de estos signos que los hacen ser odiados

Escorpio: Los nacidos entre el 23 de octubre al 22 de noviembre son los peores vistos ante la sociedad. Ya que este signo no sabe controlar su carácter, las personas de Escorpio son muy explosivas e impredecibles, lo que hace que la gente termine queriéndose alejar de ellos.

Aunque cuando quieren a alguien lo hacen de una manera incondicional. Pero, cuando tienen que tomar venganza, indiscutidamente también lo harán. No hay punto medio, es todo o nada, tienen amigos o enemigos. Además, son muy tercos y esto hace que sea muy difícil que ellos cambien de opinión con respecto a algún tema.

Géminis: Por lo general cuando alguien dice que es de Géminis, la gente sale a correr. La fama de este signo es que tienen dos caras, es decir que son personas muy falsas. Se muestran de una forma y luego son de otra.

El comportamiento de la doble personalidad hace que sean seres poco confiables, pero no necesariamente son así. Por esa razón, Géminis es el signo más incomprendido del zodíaco. Su carácter cambia de parecer en menos de dos segundos, lo que hace que sean odiados. Pueden pasar de la alegría al enojo inmediatamente. También, son muy indecisos lo que hace desesperar a cualquier persona.

Virgo: En tercer lugar se encuentran los que salieron de la panza de sus madres entre el 23 de agosto al 22 de septiembre. Virgo es uno de los signos del zodiaco que se caracteriza por analizar y planificar absolutamente todo.

Buscan la perfección constantemente, esto es preocupante. No es malo que sean organizados para no cometer ningún tipo de error, pero hay veces que son demasiado críticos y hoy en día la gente no tiene tolerancia al pensamiento que no es igual al propio.

Acuario: Los de Acuario suelen ser bastante antisociales. Ellos no están interesados en hacer vínculos con los demás y no les importa lo que los otros piensen de su personalidad. Se muestran con total independencia, firme a sus ideales y principios.

Sus pensamientos son su prioridad y no van a cambiar de opinión porque defienden lo propio. Por lo que su terca mentalidad provoca muchas confrontaciones con su entorno.

Leo: Por último, Leo está en el punto final del listado de los más odiados. La principal razón a esto es el ego que manejan las personas que forman parte de este signo. Tienen una visión muy soberbia que los vuelve insoportables.

De todas maneras, la gente que los conoce muy bien sabe que no son malas personas. Pero, su naturaleza es ser un líder arrogante, lo que lo convierte poco querido ante la mirada de los demás.

¿Cuáles son los 12 signos del zodiaco?

Las personas adquieren un signo según su fecha de nacimiento

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, el zodíaco astrológico, por su parte, está dividido en 12 porciones iguales de 30 grados, a cada una de las cuales le corresponde un signo: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

