Los signos del zodiaco más tontos en el amor

Seamos sinceros, el amor nos vuelve tontos. No pensamos con claridad e incluso a veces hacemos cosas irracionales, sin embargo, hay a quienes les pega más fuerte y es por ello que hoy te diremos cuáles son los signos del zodiaco más tontos en el amor.

Géminis

Géminis tiene una torpeza un tanto romántica. No puede dejar de hablar de la persona a quien ama, de hecho, no para de hablar de su vida privada y de todo aquello que le gusta, en general. Sin embargo, hay ocasiones en las que termina hablando de más y puede revelar uno que otro sucio secreto de su pareja. Evidentemente dicho desliz le provoca peleas y como no puede pensar antes de hablar, Géminis es uno de los signos del zodiaco más tontos en el amor.

Piscis

Piscis es muy romántico y fantasioso, sin embargo, cuando está enamorado se vuelve muy despistado y a veces olvida las fechas importantes, defecto que puede romper el corazón de su amor. A veces es tan distraído que puede chocar y tropezar con cualquier cosa, incluso estamparse de frente con una puerta de vidrio. No le gusta luchar y hacerle frente a los problemas, así que prefiere encerrarse en su burbuja de fantasías.

Los signos del zodiaco más tontos en el amor.

Aries

Aries es muy impulsivo y nunca se toma el tiempo para meditar las cosas antes de actuar, lo cual lo lleva a ser muy torpe con sus acciones. En su mayoría, se deja llevar por sus antojos, así que suele cometer imprudencias tontas con frecuencia. Aunque sabe reconocer sus errores y se disculpa cuando lo debe de hacer, es muy malo con los reclamos y nunca sabe cómo salir de problemas.

Sagitario

Sagitario siempre quiere llamar la atención, por lo que tendrá locas ideas con las cuales terminará haciendo el ridículo. Es muy dramático y exagerado, y sus torpes estrategias siempre resultan en desastres. Otros signos suelen pensar que es un tonto al extremo, pero no es así, sólo se le nubla la visión con el amor.