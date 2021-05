Los siete arcángeles y sus oraciones

Cada uno de los siete arcángeles tiene una tarea esencial para la humanidad, asignada a cada uno de ellos por Dios, a quien alaban y adoran de manera incesante según relata la propia biblia.

Los siete arcángeles son, Miguel, jefe del ejército de Dios; Gabriel, conocido como el mensajero celestial; Rafael, protector de viajeros, salud y noviazgo; Uriel, protector de las tierras y los templos de Dios; son los 4 más famosos.

Chamuel, protector del amor incondicional y armonía; Zadquiel, el arcángel de la libertad y Jofiel, protector de la sabiduría y la comprensión, representan al resto de los siete arcángeles.

Para recibirlos en tu hogar, llamalos con tu mente y el corazón abierto, cuando sientas el amor de los siete arcángeles en ti, enciende 7 velas y suena una pequeña campana para darles la bienvenida.

En La Verdad Noticias, te presentamos las oraciones para cada uno de los siete arcángeles, así como los detalles del día para rezarle a cada uno de ellos, el color de la veladora que les corresponde y más detalles de sus rituales de invocación.

Oración a San Jofiel Arcángel

“Ahora invoco al arcángel Jofiel, mi fiel y único consejero, para que esté de mi lado y derrame sobre mi corona y mi cuerpo su luz dorada. Te pido sabiduría y verdad que me ayude a entender, crecer y aprender sobre mi Yo Superior. Dame entendimiento para que logre resolver acertadamente los conflictos y todo lo que requiero para mi trabajo y estudio. Amén”.

Día de la semana : Lunes

: Lunes Color de vela: Amarillo

Oración a San Chamuel Arcángel

“Amado arcángel Chamuel, enciende tu llama de la adoración a través de mis sentimientos para que se expanda el amor divino en mí, hasta que se haga contagioso a toda la vida que yo contacte. Mantenme sellado en un pilar de llama rosa de amor, adoración, confort y perfección. Amén”.

Día de la semana : Martes

: Martes Color de vela: Rosa

Oración a San Gabriel Arcángel

“Arcángel Gabriel, tú que posees el poder de Dios, envuelve todo con tu amor divino, derrama tu gloria sobre la tierra y en todo lo que hay en ella. Que la luz Divina ilumine mi corazón, alejando toda tristeza y desolación, llenándolo de puro amor divino. Amén”.

Día de la semana : Miércoles

: Miércoles Color de vela: Blanco

Oración a San Rafael Arcángel

“Yo te invoco arcángel Rafael porque necesito de tu energía poderosa y de tu sanación; ayúdame a reconocer aquello que me va a liberar de mis preocupaciones y pensamientos negativos, sé mi luz en el camino al amor de la divinidad. Amén”.

Día de la semana : Jueves

: Jueves Color de vela: Verde

Oración a San Uriel Arcángel

“Glorioso arcángel San Uriel, intercede por mí, y ayúdame a verme libre de todo peligro y adversidad; envuélveme en tu color rojo y ayúdame a llenarme de bendiciones de fuerza, valor, ánimo y resistencia. Protector mío, concédeme la gracia que te solicito (pide lo que deseas). Amén”

Día de la semana : Viernes

: Viernes Color de vela: Naranja

Oración a San Zadquiel Arcángel

“Poderosa presencia yo soy, aplica en mí tu cristalina llama violeta y elimina toda influencia contraria a la paz y al bienestar, envuélveme en tu canal de luz y energía como una poderosa muralla contra la cual choquen todas las fuerzas destructivas, negativas y no benéficas que vengan contra mí. Amén”.

Día de la semana : Sábado

: Sábado Color de vela: Violeta

Oración a San Miguel Arcángel

“Yo te invoco arcángel Miguel para que disuelvas los temores que tengo dentro de mí y me ayuden en los problemas o situaciones que tengo. Que tu amor y tu poder me proteja y me guarde de todo mal, guíame y ayúdame a cortar con todo lo humano que me está perturbando, reemplazándolo con tu luz pura y tu amor de maestro ascendido. Amén”.

Día de la semana : Domingo

: Domingo Color de vela: Azul

Con estas oraciones a los siete arcángeles pueden invitarlos a tu hogar y pedir con devoción por su ayuda, protección y benciones para ti y tu familia, así como amistades más cercanas.

