Los senos: mitos que tienes que eliminar URGENTE

Las mujeres que ya son madres y las que han sufrido cambios drásticos en el cuerpo, saben de lo que estamos hablando. Desde “Si no uso sujetador se van a caer” hasta “Si salto en exceso me van a llegar al piso” esos cuentos no son tan ciertos, por ello hoy te traemos 5 mitos del pecho femenino que debes desechar.

En el momento del embarazo se te inflaman mientras duermes, pero el después de amamantar es muy diferente, pues te preguntarás a dónde fueron. Con el tiempo el pecho femenino tiende a descender y a eso se le llama ptosis mamaria y es una consecuencia natural de la pérdida progresiva de elasticidad de las fibras de la piel.

Existen ejercicios que ayudan a sostenerlos en su sitio por más tiempo, entre ellos el baloncesto, voleibol o natación (sobre todo este último), pues tonifican espalda y pectorales y son perfectos para no tropezar con la ptosis antes de tiempo.



5 MITOS DE LOS SENOS QUE TIENES QUE ELIMINAR DE TU VIDA



1.- SI CORRO O SALTO SE ME CAERÁN



Esto no es del todo cierto, pues los ligamentos y la piel que rodean a los senos los mantienen en su lugar. Claro que hay ejercicios que contribuyen con la gravedad, pero debes saber escoger los que tonifican esta zona de tu cuerpo.



2.- HACER FLEXIONES LEVANTA LOS SENOS



Esto es falso, sentimos decirlo. Mejorara el tono muscular del pecho, pero modificar la forma y la posición de las mamas no es posible sin una intervención llamada mastopexia*. Hacer flexiones para mantener ejercitada la zona del pecho puede ayudar a disimular, pero no evitarán la caída porque sólo sirven de apoyo. Con esto puedes hacer que esté más tonificado y que la caída de los senos sea menor.



3.- EL TAMAÑO DE LOS SENOS ES ESTABLE



El tamaño de los senos femenino se ve afectado por factores como el embarazo, la lactancia, cambios hormonales o dietas extremas. Por ello no es el mismo tamaño durante toda tu vida.



4.- LA FORMA DE LEVANTARLO ES CON IMPLANTES



Si decides optar por los implantes es cierto que esta operación lleva un poco de elevación mamaria, pero con el peso igual caen. Los expertos aseguran que no podrán levantarlos si no se pasa por una mastopexia*.

*La mastopexia: procedimiento de tipo quirúrgico que consiste en el mejoramiento físico de los senos.



5.- LA COSMÉTICA Y EL PUSH UP



Existe una parte de la cosmética que busca rellenar con grasa los lugares en los que los adipocitos se han quedado a medias. Esta técnica se llama cosmecéutica, pero no es tan efectiva como se espera.

Aunque, claro, nuestra recomendación es: siempre busca lo natural. No te compliques y quiérete como eres.

¡Hermosa por dentro y por fuera!