Alguna vez te has preguntado si ¿los perros pueden comer gelatina? La respuesta es no, al menos la que se encuentra en los supermercados, no es buena para ellos. Esta tiene un alto contenido de azúcares, colorantes y edulcorantes que no son saludables para los canes.

La gelatina es un coloide gel, incolora, translúcida, quebradiza e insípida. La gelatina se utiliza en la fabricación de alimentos para el enriquecimiento proteínico, para la reducción de hidratos de carbono y como sustancia portadora de vitaminas.

Anteriormente en La Verdad Noticias te compartimos todos los beneficios de la gelatina, para las personas, sin embargo ha surgido la duda si las propiedades de estos postres, los perros pueden comer gelatina, esta es la respuesta.

¿Los perros pueden comer gelatina de leche?

Los perros no pueden comer gelatina de leche ya que no cuentan con la enzima lactasa encargada de descomponer la lactosa.

La única gelatina para perros que puedes comprar es la natural, que no tenga sabor, esta se consigue en una parafarmacia. Las dosis deben ser pequeñas, y teniendo presente el tamaño del can.

Recuerda que todo alimento que desees incorporar a la dieta de una mascota ha de hacerse bajo supervisión estricta de un veterinario.

¿Qué es lo que los perros no pueden comer?

Esta es la lista de los alimentos prohibidos para los perros ya que resultan perjudiciales para ellos:

Cebolla

Se trata de un alimento potencialmente tóxico debido a su contenido en alicina, el cuál se libera tras la masticación y la sustancia segregada provocará en tu can una lesión oxidativa lo que provocará la rotura de los vasos sanguíneos y en consecuencia anemia hemolítica.

Café, Té y Chocolate

Estos grandes placeres para nosotros pueden desembocar en una gran intoxicación, por ello son considerados como alimentos prohibidos para perros.

Aguacate

El aguacate es una de las verduras prohibidas para los perros por su contenido en persina.

Sal

Un elevado consumo de este condimento puede llevar a que el perro sufra una deshidratación, agravar patologías cardíacas o renales, sin hablar claro está de la intoxicación.

Uvas y pasa

La concentración de la toxina es mayor en las semillas, y dado que el perro al ingerir no hace distinciones.

Huesos

Los huesos pueden provocar la rotura de los dientes, pero a mayores, pueden astillarse con facilidad provocando una obstrucción de la tráquea, perforaciones, desgarros y varias lesiones internas más.

Setas

Aquellas setas de los géneros Amanita, Galerina y Lepiota, son altamente tóxicos para los perros.

Levadura

La levadura es especialmente tóxica en el estómago de los perros, llegando a expandirse hasta el intestino causando gases y problemas respiratorios.

Dulces ni azúcar

Los dulces y el azúcar en general son alimentos prohibidos, ya que pueden causar obesidad e incluso diabetes.

Leche, helados o queso

Por su contenido de lactosa.

El abuso de ingesta de alimentos que no esté destinado especialmente para ellos propiciará un mal hábito de alimentación. Ten en cuenta que si tu mascota consume cualquiera de estos alimentos pueden sufrir daños a largo plazo e incluso pueden ser mortales.

¿Qué comida de humanos se le puede dar a los perros?

Alimentos de humanos para perros

Si los perros pueden comer gelatina, también pueden ingerir otros alimentos propios de los humanos, por ejemplo:

Mantequilla de maní

Pollo cocido

Zanahorias

Calabaza

Huevo

Ejotes

Manzanas

Avena

