Los perros adiestrados, de gran ayuda para la humanidad

Educar a los canes | Evita problemas y se vive en armonía

De vital importancia

El adiestramiento canino es de vital importancia para la humanidad, ya que los animales tienen capacidades especiales para ayudar a la gente en el área médica, auxilio, traslados, legales, búsqueda de personas desaparecidas o atrapadas, como en el caso de los sismos y siniestros. También en la detección de drogas, dinero, armas o explosivos. Al perro se le puede fijar el aroma deseado para ubicar lo que se requiera encontrar.

José Noé Ortega Velazco tiene más de 20 años como instructor canino y habló con el periódico La Verdad sobre este tema poco conocido.

¿Qué tipo de razas se seleccionan para entrenar?

"Va todo de acuerdo con su función zootécnica y especie de trabajo, las más comunes son labrador, pastor alemán, pastor belga, pastor austrialiano, entre otros, pero va a depender mucho de la función, a dónde lo vamos a meter y lo que queremos del perro. Tiene que ser un perro para cada situación".

¿Qué utilidad tienen?

"Facilitan la vida de los humanos, en diferentes áreas: médicas, auxilio, traslados, legales, bastantes, es un área muy grande".

¿Cómo se da el entrenamiento?

"Va a depender qué área vamos a buscar, si es algo para perros guías, aquí se les enseña a no obedecer (porque se desplazan por lo que se les enseña, como cruzar calles, es un especie de robot), son para ciegos; si va a ser un perro para búsqueda y rescate, se tiene que sociabilizar y hay que llevarlo a muchas área y así. Se seleccionan para su función por su genética y estándares de carácter. Es todo un mundo".

¿Cuántas empresas hay en México dedicadas a esto?

"Empresas hay muchas y cada una decide a qué disciplina y a qué sector se enfoca. Hay empresas multidisciplinarias que se dedican desde una obediencia hasta búsqueda y rescate, y otras a perros guías, es una disciplina muy estricta y difícil porque tienes que dedicarte en cuerpo y alma a eso, y hay empresas que se dedican a una sola disciplina".

¿Qué te llevó a dedicarte a adiestrar perros?

"Yo estudié administración de empresas turísticas, y lo que empezó como un sueño entrenando a un cachorro que tuve en casa, se volvió una forma de vida. A mí me encanta el tema, con este trabajo me he conectado y he descubierto la gran capacidad que tienen los perros para ayudar a la humanidad y ese sector debe ser más explotado porque nos van ayudar a llegar a donde nuestro olfato no puede llegar a veces".

¿Cuántos años llevas dedicado a esta actividad?

"La experiencia que tengo es de más de 20 años y seguimos buscando la metodología científica para poder ayudar a más personas a modificar la conducta de sus animalitos y que puedan integrarse a la sociedad y sean más felices con ellos".

¿Qué consejo les das a las personas que tienen perros bravos?

"A todas las personas que tienen perros bravos yo les diría que busquen un entrenador canino para que puedan canalizar toda la energía que tienen sus perros. Es una responsabilidad y la situación requiere tener un guardián, pero hay que tener atenciones médicas y fisiológicas. Responsabilidad en su educación para poder controlar su carácter y evitar accidentes innecesarios. Si tiene un buen entrenamiento tu perro, así sea el más bravo del mundo, tú vas a controlarlo porque tiene una educación, una formación y eso es bien bonito y lo vas a activar cuando sea necesario porque el perro va a ser tu fiel compañero".

Ortega Velazco, CEO de ADIK-9 se dijo satisfecho de poder colaborar con la sociedad y aportar sus conocimientos para un bienestar mejor en cualquier disciplina hasta donde estén sus alcances.