Los perritos también duermen mal por causa el estrés

Al parecer el mejor amigo del hombre es más parecido a nosotros de lo que creíamos, pues pueden presentar dificultades para dormir después de dificultades emocionales

Los, como los humanos, a menudo sufren problemas para dormir después de experimentar dificultades emocionales, según publican científicos húngaros enLa mayoría de la gente sabe por experiencia queo, pero se ha hecho poco trabajo, señalan los investigadores, para descubrir si lo mismo es cierto para otros animales. En este nuevo esfuerzo, buscaron aprender másPara averiguar si los patrones de sueño en los perros cambian debido a situaciones estresantes antes de dormir, los investigadores --liderados por Anna Kis, del Instituto de Neurociencia Cognitiva y Psicología de Hungria-- solicitaron la asistencia deCada uno de los perros fuea. Una experiencia positiva fue algo que le gustaba al perro, como ser acariciado o jugar a coger objetos. Lasincluyeronmientras el propietario lo ignoraba o cuando un investigador leTodos los perros fueron equipados cony después de registrar sus experiencias positivas o negativas, se les permitió ir a un lugar designado para descansar. Los investigadores informan en su estudio que, un comportamiento que se ha visto antes. Investigaciones previas sugieren que. A todos los perros se les permitió dormir hasta tres horas mientras los investigadores monitoreaban sus ondas cerebrales. Encontraron que aquellos perros que habían pasado porgastaron en promedio. No lo pasaron despiertos, sin embargo, simplemente tuvieron más minutos de sueño REM. Los investigadores sugieren que una sola mala noche para un perro no es probable que cause un gran problema, pero si las experiencias negativas ocurren regularmente, podría significar problemas. Estudios anteriores han demostrado que los perros, como los humanos, retienen mejor el aprendizaje cuando obtienen buenas noches de sueño.