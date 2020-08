Los mejores y peores ejercicios que puedes hacer si tienes asma

Ejercicios que debes y No hacer si tienes asma. Foto: Infobae | Louis-Paul St-Onge, iStockphoto

El hecho de que tenga asma no significa que no pueda salir y hacer ejercicio. De hecho, el ejercicio regular puede beneficiar su asma. Una revisión de 2020 en el European Respiratory Journal encontró que el ejercicio aeróbico puede incluso mejorar el control del asma y la función pulmonar.

Sin embargo, hay algunos tipos de ejercicio que son mejores que otros para las personas con asma, en particular los ejercicios que son de bajo impacto y no requieren que usted esté al aire libre al aire libre. Jason R. McKnight, médico de medicina familiar y profesor asistente clínico en el Texas A&M College of Medicine explica lo que necesita saber sobre las mejores y más seguras formas de hacer ejercicio con asma.

Ejercicios recomendados si tienes asma

Natación

La natación es un gran ejercicio para las personas con asma porque el aire que se respira al nivel del agua tiende a ser húmedo y húmedo, lo que reduce la pérdida de calor en el sistema respiratorio. Esto puede reducir la broncoconstricción, que es cuando las vías respiratorias se contraen y restringen la respiración, lo que puede desencadenar el asma.

Se recomienda la natación pausada de baja intensidad para las personas con asma. Esto significa nadar menos de sesenta minutos a un ritmo lento. El tipo de brazada que elija no es tan importante como la longitud y la distancia que nade.

Caminar o hacer senderismo

Caminar es extremadamente beneficioso para el cuerpo y ofrece muchos beneficios, como una mejor salud general del corazón, mayores niveles de energía y protección contra enfermedades relacionadas con el sistema inmunológico.

Sin embargo, debe evitar caminar o ir de excursión en climas fríos, ya que el aire frío puede causar una rápida pérdida de calor y agua del revestimiento de las vías respiratorias. Esto estrecha las vías respiratorias, lo que dificulta que el oxígeno llegue a los pulmones y restringe el flujo sanguíneo, lo que provoca falta de aire y dificultad para respirar.

Yoga

El yoga es un ejercicio seguro que puede ayudar con el asma, ya que te enseña a optimizar tu respiración e implica inhalaciones lentas y movimientos de bajo impacto. Se recomienda el yoga caliente porque implica respirar aire cálido y húmedo. Pero incluso el yoga en una habitación sin calefacción es un gran ejercicio para las personas con asma.

Ejercicios con pequeñas descargas de energía

Se recomienda deportes de bajo impacto que no requieran más de cinco a ocho minutos de esfuerzo ininterrumpido, como:

Tenis Gimnasia Golf Artes marciales Esgrima Levantamiento de pesas Pista y campo (específicamente, carreras de velocidad corta o media y obstáculos)

Cómo cuidar su asma mientras hace ejercicio

Para mantenerse seguro, asegúrese de seguir estas precauciones mientras hace ejercicio con asma:

Manténgase alejado del frío

Calentamiento previo

Use su inhalador

Ejercicios para evitar con asma

Debe evitar hacer ejercicio en entornos que puedan desencadenar el asma. Esto incluye deportes que requieren un alto nivel de intensidad durante más de cinco a ocho minutos en aire frío o seco, como:

Carrera de larga distancia

Ciclismo

Hockey sobre hielo

Patinaje sobre hielo

Dado que el asma inducida por el ejercicio generalmente se observa después de dos a 10 minutos de ejercicio intenso, sabrá de inmediato si el ejercicio está desencadenando su asma. En general, si tiene asma, hable con su médico sobre los ejercicios más seguros según su historial médico es fundamental.