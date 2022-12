Los mejores villancicos para Navidad ¡De la cumbia al metal!

Los villancicos anuncian la llegada de la Navidad y ponen alegría a las festividades de la época como las posadas y festivales escolares.

Aunque en su mayoría se escuchan al estilo clásico o pop, existen otras versiones que están llenas de esperanza y alegría pero con un ritmo más guapachoso como el norteño o hasta el metal.

En La Verdad Noticias te compartimos algunos villancicos fuera de lo común pero que sin duda forman parte de las mejores Navidades por su gran ritmo.

Burrito Sabanero

“Mi burrito sabanero” es una de los villancicos más populares de la época, y aunque su versión original es hermosa, han salido otras interpretaciones más movidas y rítmicas.

Paul Cuevas es el genio detrás de esta versión metalera que ya tiene más de 1 millón de reproducciones.

“Eterna Navidad”, de La Hermandad

Este villancico se lanzó en 1986 en donde participaron los mejores cantantes latinos de pop de la época, principalmente de México; por ejemplo, Pandora, Tatiana, Manuel Mijares, Yuri, Daniela Romo, Hernaldo Zúñiga y Denise de Kalafe.

En este repertorio se encuentran canciones como “Campanas navideñas”, “Los peces en el río”, “El niño del tambor”, “Campana sobre campana”, “Arre borreguito”, “Los campanilleros” y “Adeste fideles”.

Disco “Navidades”, de Luis Miguel

Luis Miguel es de los artistas que tiene canciones de todo tipo y para toda época; para musicalizar la Navidad lanzó un disco en 2006 llamado “Navidades”, el cual tiene canciones como “Santa Claus llegó a la ciudad”, “Blanca Navidad” y “Noche de paz” en pop y big-band.

“All I Want for Christmas Is You”, de Mariah Carey (versión Tex-Mex)

Mariah Carey reaparece cada diciembre con sus mayores éxitos navideños, sobre todo el famoso “All I Want for Christmas Is You”, canción que fue co-escrita por la misma artista y estrenada comercialmente en 1994.

Este tema suma más de 1,274 millones de reproducciones en Spotify y 327 millones de reproducciones en Youtube.

Como era de esperarse, esta versión tiene varias versiones, una de las más populares es la realizada por Joseph González Music, quien le dio su toque particular al acompañarla con música Tex Mex y su acordeón norteño.

“Hoy vi a Santa Claus besar a mamá”, de Los Mier

¿Te imaginas la canción “Hoy vi a Santa Claus besar a mamá” en cumbia? Bueno, pues esta versión existe gracias a Los Mier, banda originaria de Nuevo León.

“Last Christmas”, de Wham!

Un dueto entre George Michael y Andrew Ridgeley lanzó en 1984 “Last Christmas”, la cual ya tiene 987 millones de reproducciones en Spotify.

“Feliz Navidad”, de José Feliciano

José Feliciano, puertorriqueño-estadounidense, lanzó en 1970 este tema en su disco enfocado a villancicos; la cual es considerada como una de las 25 mejores canciones navideñas de todo el mundo por la Sociedad Estadounidense de Compositores, Autores y Editores (ASCAP).

Disco “Mi Navidad”, de Andrea Bocelli

Una Navidad no puede estar completa sin escuchar el disco de villancicos de Andrea Bocelli; un clásico de 2009 con canciones como “Blanca Navidad”, “Santa Claus llegó a la ciudad”, “Noche de paz” y hasta un dueto con The Muppets con “Jingle Bells”.

“Navidad sin ti”, de Los Bukis

Dándole un toque diferente a los villancicos, el grupo Los Bukis lanzó la canción “Navidad sin ti” en 1986; escrita por su líder y compositor Marco Antonio Solís “El Buki”.

“Ven a mi casa esta Navidad”, de Luis Aguilé

Otra canción bastante emotiva es “Ven a mi casa esta Navidad”, lanzada en 1969 por Luis Aguilé. Este villancico invita a ser solidarios y empáticos con quienes pasan por momentos de soledad y tristeza, a perdonar y apostar por la reconciliación.

