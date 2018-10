Los mejores tips de los profesionales para un cabello de envidia.| Trifonov Igor

Una de las grandes dolencias de muchas mujeres para no decir que todas, es nuestra melena, cuidarla, ver que no se escurra, que no se opaque, que tenga brillo, que no se vea la raíz, que si el tono del tinte se ve raro en mi rostro y muchas cosas más por el estilo.

Soluciones

En el vía crucis de estos dramas femeninos nos dimos a la tarea de investigar qué podemos hacer para mejorar el aspecto de nuestra “linda” cabellera.

El pelo liso mejor que la melena rizada

Desde Leoor Greyl explican que el pelo liso refleja mejor la luz que el rizado. "El calor ayuda a sellar las cutículas y crear mayor superficie de reflexión" es lo que explican. Pero como plancha y salud capilar no siempre resultan compatibles, recomiendan utilizar siempre un sérum protector del calor que, además de sellar las cutículas, haga que el pelo resulte más manejable.

¿Liso o rizado?

Opta por coloraciones más oscuras

Los tonos claros, además de ser más difíciles de mantener, reflejan menos la luz que los oscuros. Si eres de las que se tiñen, con los castaños y chocolates potenciarás más el brillo. Existen coloraciones sin amoniaco que aportan un 'extra' y que además vienen enriquecidas en muchas ocasiones con vitaminas. Si además juegas con el color con 'balayages', mechas o reflejos crearás el efecto óptico de un pelo más brillante, comprobado.

El color oscuro se verá más sano.

En peinados elaborados, aplica un 'spray' de brillo

Antonio Corral, estilista, aconseja utilizar este tipo de productos cuando queremos lograr un acabado brillante. Un error muy extendido es aplicar grandes cantidades de fijador para lograr este efecto, cuando a la larga es contraproducente, con un 'spray' de brillo lograremos hidratar en profundidad y lograr ese 'efecto espejo' que buscamos.

Aplícate el spray de brillo.

La proteína de arroz será tu mejor amiga

Rica en ácidos grasos, antioxidantes y vitaminas A y K, aporta elasticidad y luminosidad al pelo. La especialista en Emilie Hebert recomienda que se aplique en las puntas, ya sea una mezcla propia o invirtiendo en productos que lo contengan.

Arroz para el cabello.

Planifica los lavados

Tal vez te sea imposible esperar a lavarlo, por el clima en donde vives, pero si vives en algún lugar seco o frío, aprovecha a dar espacio de tiempo entre lavados. ¿Por qué? son muchos los expertos de Leonor Greyl que lo recomiendan.

Planifica los lavados.

Cepillalo cada noche

Nuestras mamás las grandes expertas nos insistieron en que tenemos que cepillarnos cada noche desde muy pequeñas, el punto es si les hicimos caso, porque tenían total razón. De esta forma, además de masajear el folículo piloso y estimular que crezca más sano y fuerte, eliminarás el polvo y los residuos, potenciando su brillo.

Cepilla tu cabello.