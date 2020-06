Los mejores peinados modernos para este verano ¡son facilísimos!. Foto: All things hair

Ahora que el aislamiento finalizó, ya podrás acudir con el estilista para consentirte y renovar tus looks, para ello te traemos los peinados que se estarán realizando este verano, son muy modernos y faciles de hacer, toma nota.

Peinados modernos para el verano

Entre trenzas y recogidos, puedes conseguir algunos peinados que son modernos, y al mismo tiempo frescos,por lo que se convertirán en tendencia para este verano de 2020, ¡elige tu favorito!

Mejores peinados para el verano. Foto: Elle

Trenzas descuidadas y con accesorios

El peinado de trenza no siempre es fácil, en especial si tienes un cabello rebelde que siempre se escapa. Pero que esto no sea un impedimento para que puedas llevar uno de los peinados del momento. En este sentido, podemos recurrir a algunos pequeños trucos como:

-Atar un pañuelo o una cinta de color en el cabello , lo que te ayudará a darle un toque de estilo a tu peinado, incluso cuando no sea perfecto.

-Pasar la cinta por detrás del cuello y atar en la parte superior de la cabeza para darle más estilo a tu trenza.

-Puedes dividir tu cabello en dos partes y crear dos pequeñas trenzas laterales , que luego ataras, creando una especie de corona de cabello.

-Dentro de la trenza puedes divertirte insertando pequeñas flores o pinzas para el cabello de colores.

Moño suelto y sin elástico

El moño es uno de los peinados más elegantes, capaz de salvarte cada vez que tu cabello no está perfecto e incluso cuando no lo tienes limpio. Uno de los mejores peinados para este verano 2020, será llevar un moño desaliñado que tendrá un mejor efecto final, cuanto más despeinado esté. Será suficiente recoger el cabello con las manos, torcer el pelo y envolverlos creando una espiral. Para obtener un peinado resistente, será suficiente meter las puntas dentro del moño que has creado y luego atar todo con un alfiler para el cabello.

Mejores peinados para el verano. Foto: Amazon

Semi recogido

Para aquellas que tengan una melena corta o también, un cabello muy rebelde una alternativa válida es el medio moño o semi recogido. Para crearlo, solo peina el cabello y recoge los dos extremos laterales, con los que haremos un moño, que tienes que enrollar en espiral y que puedes sujetar con una banda elástica, o también con un alfiler u horquilla grande para el pelo.

Mejores peinados para el verano. Foto: Bekia belleza

Las soluciones para reinterpretar son varias: puedes hacer que sea más voluminoso, alisar ligeramente el cabello o juntar los dos extremos, retorciéndolos y dejando que las puntas se caigan del elástico. Para darle un toque extra, puedes divertirte con cintas y gomas para el cabello.