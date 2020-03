Los mejores peinados frescos para esta primavera 2020. (Foto cortesía Noticias De Bariloche)

Estamos a nada de recibir la primavera 2020, la cual nos brinda de su magia puesto que los diversos lugares se llenan de color y de magia, pero también la temperatura, puesto que el calor es más notable, por ello es de gran ayuda conocer algunos peinados que serán nuestros aliados en esta estación del año.

Así es, seguramente en algún momento de tu vida has sentido mucho calor y por ello peinas tu cabello de una forma en particular, puesto que este te ayuda a no sentirte tan acalorada y por ende te sientes más fresca, y si, estos tienen que ver mucho en cómo nos encontramos. Así que para que no te estreses al no encontrar más opciones para reducir el calor que sientes, aquí te dejamos algunos peinados que serán tus mejores aliados en esta primavera 2020.

Peinados para estar fresca

Si eres de las mujeres que aman la sencillez y que en la mayoría de las ocasiones traes el cabello suelto, pero solamente lo amarras cuando tienes calor, este es uno de los peinados que amarás puesto que no tu cabello no lo tienes que presionar del todo y porque sentirás un gran alivio.

Los mejores peinados frescos para esta primavera 2020. (Foto cortesía oveblair.com)

Par de trenzas en esta primavera 2020

Este es uno de los peinados que seguramente te encantarán en esta primavera 2020 puesto que es muy fresco y también es excelente para una reunión en familia, algún fin de semana o cualquier evento que no sea tan formal.

Los mejores peinados frescos para esta primavera 2020. (Foto cortesía Via prettydesigns.com)

Peinado con chongo

Sin duda alguna este también es uno de los peinados que amarás en esta estación del año; lo mejor de todo es que lo puedes hacer en cuestión de segundos y al terminar sentirás ese gran alivio en tu cabello y por ende en ti.