Los mejores outfits que han usado Belinda y Eiza González

Varias firmas como Gucci, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, Zac Posen, entre otras, se han dado a la tarea de vestir tanto a Eiza González como a Belinda, luciendo un cuerpo increíble. Aquí te decimos cuáles han sido los mejores outfits que han llevado puestos. y es que en las noticias de hoy se habla mucho de estas estrellas pero veamos sus maravillosos gustos en los más caros outfits que han empleado para distintas galas.

Empezamos con Belinda que sin duda alguna no duda de su seguridad y porte al llevar esta fabulosa sudadera para la ocasión la intérprete de Amor a primera vista. Portó una sudadera de la firma Louis Vuitton en colaboración con la marca streetwear Supreme. Esta pieza resulta ser una de las más populares, raras y caras y su valor ronda entre los cinco mil hasta 8 mil dólares.

Eiza González no se queda atrás luciendo este sensacional aquí muestra un vestido de Marchesa Fashion que tiene un costo de 995 dólares que es un aproximado de 17 mil 752 pesos. Es importante destacar que los vestidos que usan las famosas en las red carpets suelen ser prestados o regalados por los diseñadores, quienes las ven como musas para enfundar sus creaciones.

Y qué tal este outfit que la protagonista de Cómplices al rescate presume de un look que impresiona por lo bello pero también por lo más caro. En el mes de mayo, Belinda compartió con sus fans un atuendo totalmente Gucci. Una playera con el logo de la empresa tiene un costo de 590 dólares, la falda color esmeralda plisada 1,600 dólares y las sandalias con aplicaciones de cristal 1,200 dólares.

La famosa actriz Eiza gonzález, no se queda atrás y aquí nos muestra un atuendo del diseñador Zuhair Murad ; aunque no sabemos el precio exacto del modelo, el precio más bajo de los vestidos firmados por el creativo de origen libanés es de 2 mil euros, es decir, 42 mil 152 pesos.

Sin embargo, Belinda, para el video que grabó con Billy y Rodrigo de Motel, la también empresaria utilizó un vestido que impresiona por su confección y precio. La prenda exhibe la imagen de una madonna bizantina en un diseño dorado de Dolce & Gabbana. Al tener piedras preciosas en el bordado, alcanza el precio de un millón de pesos.

Eiza González también presentó su película en Los Ángeles donde lució un vestido de Ralph & Russo que tiene un costo de 5 mil 24 euros, un equivalente a 105 mil 999 pesos.Increíble pero cierto.

No cabe duda que tanto Belinda como Eiza González no han tenido límites en cuanto al costo de sus atuendos cuando forman parte de grandes espectáculos, derrochando sensualidad, porte y estilo, siento vanguardistas y elegantes en cada uno de sus eventos. Ahora que has visto estos fabulosos outfits entre Belinda y Eiza González, ¿por cuál estilo te orientas más?