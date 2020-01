Los mejores looks de la Reina Letizia en 2019

No cabe duda de que este 2019 la Reina Letizia nos ha sorprendido con varios de sus outfits más atrevidos y arrasadores, pues aunque es bien conocida por su excelente gusto y fascinante estilo, este año nos regaló muchísimos atuendos que vale la pena recordar, por eso el día de hoy te compartimos algunos de sus mejores outfits del año.

Si bien actualmente la monarca de España es un referente de moda, tanto para celebridades como para otras royals, hay que reconocer que ha atravesado un largo camino para llegar hasta donde está, pues para 2015 únicamente se limitaba a utilizar los diseños de su íntimo amigo, Felipe Varela.

Ahora, con la asesoría de Eva Fernández, Letizia es una mujer renovada y se ha atrevido incluso a combinar prendas low cost con algunos de sus diseños favoritos de lujo, así que veamos, qué es lo que la Reina nos dejó este 2019.

TRAJE SASTRE - HUGO BOSS

Comencemos con el outfit que llevó para su última aparición pública del año. Durante la inauguración de la exposición “La otra Corte, Mujeres en la casa de Austria en los monasterios reales de las Descalzas y la Encarnación”, Letizia lució un hermoso traje sastre en color rosa mate de una de sus firmas predilectas, Hugo Boss.

CORSÉ DE PLUMAS - THE 2ND SKIN CO

Para el tradicional concierto previo a los Premios Princesa de Asturias, Letizia lució como nunca antes la habíamos visto; un particular conjunto de la firma española The 2nd Skin Co que consistía en un arriesgado corsé de plumas de avestruz con hombros descubiertos y un par de pantalones fit de vestir en color negro.

ANIMAL PRINT - MASSIMO DUTTI

A lo largo del año Letizia nos regaló gran variedad de outfits low cost, pero sin lugar a dudas este es uno de nuestros favoritos. Durante la bienvenida al mandatario Martín Vizcarra y su esposa, Maribel Díaz, la Reina portó un bellísimo y llamativo vestido camisero en animal print de Massimo Dutti.

VESTIDO ROJO - ROBERTO TORRETTA

Uno de sus colores favoritos y que, a decir verdad, más le favorecen, es el rojo y durante el 30 aniversario del diario español El Mundo, Letizia lució despampanante con un outfit reciclado de Roberto Torretta. El bellísimo diseño, que dejaba al descubierto sus tonificados y fuertes brazos, lo utilizó anteriormente durante su visita oficial a Argentina en marzo de 2019.

VSTIDO DE CUERO - & OTHER STORIES

Fuera de ‘protocolo’ o más bien de los estándares de la realeza, Letizia se atrevió a llevar un excelente y llamativo vestido de cuero negro para la Feria de Arte Contemporáneo ARCO. Sin duda alguna, este fue uno de sus outfits revelación y que fortaleció su imagen como ícono de moda y estilo.

