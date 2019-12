Los mejores libros de MODA de los que te vas a enamorar

Hay algunas personas que son fanáticos de la moda y de las tendencias, que aman todo lo relacionado con la industria y que sin duda en esta navidad les gustaría recibir de regalo alguno de los mejores libros de fotografías, historias y biografías de este gran ámbito.

Los mejores libros de MODA foto cortesía hotbook

La moda va más allá de solo colecciones y pasarelas, es un mundo conformado por una extensa red de profesiones, desde los editores, fotógrafos, modelos, diseñadores, costureras y más, lleno de grandes aventuras e historias que necesitan ser contadas.

Es por eso que de acuerdo con la revista vogue, para los amantes de la moda y también de la lectura estos son los mejores libros.

Alexander McQueen: Savage Beauty - Andrew Bolton

En este libro Bolton, examina de una forma meticulosa la carrera del diseñador Alexander McQueen. Siendo uno de los diseñadores más influyentes de la moda, McQueen transformó la industria con sus creaciones.

Alexander McQueen: Savage Beauty - Andrew Bolton foto cortesía barnes y doble

The Little Dictionary of Fashion - Christian Dior

Es considerado como uno de los libros de moda más importantes, The Little Dictionary of Fashion , escrito por el mismo Christian Dior. Este libro del alfabeto también estaba destinado a ser una guía "de gran uso práctico para las mujeres" en ese momento, con sus explicaciones de, por ejemplo, cómo atar una bufanda o caminar con gracia.

Vogue Like A Painting

Recoge 65 imágenes realizadas por artistas de la fotografía mundial, encontrarás las fotografías de los mejores fotógrafos del mundo como Tim Walker, Annie Leibovitz, Paolo Roversi, Tim Walker, Mert Alas y Marcus Piggott, Steven Klein, Sheila Metzner, Cecil Beaton, Edward Steichen, solo por mencionar algunos.

Vogue Like A Painting fashion blog mexico

Vogue: The Editor's Eye

El libro es un viaje visual a través de las decisiones y las imágenes que han cambiado el mundo de la moda desde el punto de vista editorial, incluyen los trabajos de reconocidos fotógrafos como Avedon, Penn, Newton, Leibovitz, Testino y Weber.

Grace: A Memoir - Grace Coddington

El libro escrito por la misma Grace Coddington, es una recapitulación en páginas de las experiencias que llevaron a la Directora Creativa de Vogue hasta donde está.

Grace: A Memoir - Grace Coddington Foto cortesía buro 24-7

Norman Parkinson: Always in Fashion

Es un tributo a uno de los fotógrafos más importantes del siglo XX. Parkinson deslumbró al mundo e inspiró al mundo de la moda y la fotografía con una inventiva brillante como fotógrafo de retratos y moda.

The Battle of Versailles - Robin Givhan

Robin Givhan, narra la historia de un épico acontecimiento que cambió la imagen de los diseñadores Americanos ante los ojos del mundo.

6 + Antwerp Fashion - Geert Bruloot

Este libro cuenta la historia de la moda de la escuela de moda y de los seis diseñadores que desde sus inicios ganaron fama internacional por sus propuestas nunca antes vistas.

6 + Antwerp Fashion - Geert Bruloot Fotortesía abebook

