Los mejores jugadores de póker de la historia

Escoger a los mejores de cualquier actividad suele terminar siendo algo caprichoso. Pero esto no significa que no puedan establecerse cánones medianamente objetivos. Para responder, entonces, quiénes son los mejores jugadores de póker de la historia, entonces, es posible echar mano a algunos factores: longevidad, mayores ganancias, victorias totales, Títulos WSOP y WPT y más. Ver jugar a los top, además, es de ayuda para los aficionados que tienen por hobby el póker en su casino en línea predilecto.

Suele haber varias modalidades de jugar en línea. Y en ocasiones, difiere, de las que han hecho famosos a los mejores jugadores de la historia. Los casinos online más reputados, como Betfair, suelen ofrecer todas y cada una de esas modalidades.

El Top 8 de los mejores jugadores de póker de la historia

1. Phil Hellmuth. Amado por algunos y odiado por otros, el estadounidense no es intrascendente para nadie. Con más de tres décadas de carrera, ha logrado sumar 15 brazaletes de la WSOP (World Series of Poker) y otros más de 150 ITM´s (in the money´s).

2. Daniel Negreanu. Este canadiense ya lleva más de veinte años encaramado entre los mejores. Es mucho. Conocido como “KidPoker”, Negreanu ostenta seis brazaletes de la WSOP, dos títulos de Jugador del año, más de 130 ITMs y no para de conseguir logros y hacer historia.

3. Erik Seidel. A diferencia de muchos otros de los mejores jugadores de póker de la historia, Seidel es conocido por su humildad. Y eso que viene ganando torneos desde hace más de tres décadas. Cuenta en su haber con más de 35 millones de dólares en premios y 114 ITM´s en la WSOP. Nada mal, verdaderamente.

4. Phil Ivey es una verdadera leyenda del póker. Consiguió diez brazaletes de la WSOP y, con tan solo 38 años, fue el jugador de menor edad en alcanzar el doble dígito. Como si fuera poco, en 2017, Ivey accedió al Salón de la Fama del Póker a raíz de sus logros (logros que no se detienen).

5. Michael Mizrachi. Otro estadounidense, nada casual. En el circuito, durante años, se decía que no había final a la que no fuera a acceder. Conocido como The Grinder, Mizrachi es el único múltiple campeón del WSOP Poker Players Championship, con tres triunfos. Posee, también, cinco brazaletes de la WSOP y dos títulos de la WPT. Se estima que reporta ganancias por alrededor de veinte millones de dólares. Por eso, también, es uno de los mejores jugadores de póker de la historia.

6. John Juanda. Nada ni nadie parecía poder detenerlo en la década del ´90. Supo ganar cinco brazaletes de la WSOP y accedió a siete mesas definitorias de la WPT. Su andar triunfal le permitió amasar una fortuna de más de 25 millones de dólares.

7. Johnny Chan. Entre tantos estadounidenses, bien vale colar otra nacionalidad. Y el chino Chan ha sabido ganarse un lugar por su desempeño con las cartas en los tempranos 2000. Campeón de dos Main Events de la WSOP de manera consecutiva, el chino ha sabido meterse entre los mejores.

8. Justin Bonomo. El más joven de este ranking, con sólo 35 años. Sucede que, a esa edad, ya cuenta con casi 50 millones de dólares gracias al póker. Entre sus mejores resultados está haber ganado el Super High Roller Bowl y dos brazaletes de la WSOP.

En Internet, tanto como en YouTube, sobran videos de estos próceres de las cartas. Basta con darle play a algunos para observar a los mejores jugadores de póker de la historia en acción y usarlos de inspiración. Muchos de ellos, incluso, siguen vigentes y dando que hablar en el circuito. Son un buen espejo para los aficionados.