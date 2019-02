Los mejores consejos para tener un buen gusto al vestir.

El vestir adecuadamente es una de las cosas que dicen mucho de tu persona, por lo que en esta ocasión te decimos algunos consejos que te ayudarán a lucir fe lo mejor en diferentes ocasiones e impactar a los demás, así que no te lo pierdas.

La moda es muy cambiante, por lo que un día los colores fosforescentes son tendencia y a la siguiente temporada tienes que eliminarlos o te dirán anticuada, pero las siguientes claves te ayudarán a mejorar tu vestir.

MENOS ES MÁS

Este consejo es en todos los sentidos, no solo en prendas, también no hay pasarnos con el maquillaje. Un toque natural y sencillo te van a distinguir del resto.

CUIDADO CON LOS ESCOTES

No hay que confundir el término coqueto, con enseñar de más. Está padre, cuando eliges un área en particular para mostrar: piernas, pecho, cintura, pero, pero no hay que exagerar.

SEGÚN LA OCASIÓN

Aunque en nuestro armario esté lleno de jeans y camisetas blancas, recuerda darle un toque especial para cada ocasión, pues hay detalles como los accesorios, zapatillas y distintos tipos de peinado que le darán otro sentido a tu atuendo.

LAS REGLAS DE LOS JEANS

No debes ponerte jeans que te queden demasiado ajustados o muy grandes, ya que favorecen en absoluto a tu cuerpo, pues logras el efecto contrario.

CUIDADO CON LA ROPA INTERIOR

Si tu lencería quedó expuesta, fallaste en la moda, pues además, ni siquiera te sientes cómoda, porque sabes que las miradas terminarán enfocando la atención en tu trasero o lo colorido que luce tu sostén.

LOS COLORES NO MUERDEN

Sí, el negro y los tonos oscuros son piezas clave en tu armario. Pero también es el momento de explorar otros tonos como el amarillo, rosa, naranja o coral. De hecho, este último es el color del año y no puede faltar en tus atuendos.