Los mejores colores del Feng Shui para el hogar

Al momento de decorar nuestro hogar, no solo debemos de tomar en cuenta los muebles que utilizaremos sino también los colores, y dado que de por sí pintaremos un cuarto, habitación, un baño o la cocina, ¿Por qué no acudir al Feng Shui?

Los colores tienen significados muy marcados dentro de esta corriente filosófica de origen taoísta, por consiguiente, algunos son mejores que otros pues dependiendo de los colores que predominen en el recinto que habitamos, nuestra armonía se verá protegida o alterada.

Según el Feng Shui, los elementos agua, tierra, fuego, metal y madera rigen la energía del universo y cada uno de ellos está asociado a diferentes colores, ¿Cuáles son éstos?

Los tonos verdes activan la energía del crecimiento y la primavera - Elemento: Madera.

Los tonos cálidos como el rojo, rosa, naranja y violeta representan la vitalidad - Elemento: Fuego.

Los colores marrón y amarillo equilibran y ayudan a las transiciones - Elemento: Tierra.

Los colores metálicos ayudan a la retrospección - Elemento: Metal.

Los tonos azules y negros permiten que la energía fluya de manera gradual - Elemento: Agua.

Conociendo ésto, debes de saber que los mejores colores que puedes utilizar en una casa según el Feng Shui son los siguientes:

Azul. Púrpura. Naranja. Verde. Amarillo. Café. Beige. Avellana. Rojo. Rosa. Blanco. Negro (en pequeñas dosis).

Colores del Feng Shui para dormitorio de un matrimonio

Cuando de amor se trata, el primer color en el que pensamos es el rojo y aunque éste simboliza la pasión, no es el único que puede utilizar un matrimonio, de hecho es un color que no se les recomienda a las parejas conflictivas, sin embargo, una habitación con pequeñas decoraciones rojizas puede aumentar el líbido y revivir una pasión.

Otros colores que puede utilizar un matrimonio son los tonos cafés si quieren confiar plenamente en su esposo o esposa, rosados si quieren sentir una pasión no tan fuerte, naranja si quieren probar suerte, amarillo si quieren que su relación sea honesta, verde para salirse de la rutina y azul para no tener conflictos con tu compañero de vida, cabe destacar que los tonos azules no los deben de considerar si alguno de los dos es propenso a la depresión o la padece.

Colores que dan energía positiva al hogar

La Verdad Noticias te informa que si quieres que prevalezca la energía positiva en tu hogar, debes de utilizar colores como el amarillo, blanco, beige y gris claro, pues al ser los más luminosos, el Feng Shui dice que llenan de energía el ambiente.

Colores de buena suerte para el exterior de una casa

Para el Feng Shui, los colores que atraen buena suerte a un hogar si se encuentran en el exterior son el blanco, azul, rosado y amarillo.

