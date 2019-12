Los mejores Libros lanzados en el 2019 para celebrar el inicio del 2020

Culmina el 2019 y la mejor manera de despedirlo es continuando nuestra pasión por la lectura, así que ahora vamos a conocer detalles de cuatro obras escritas por mujeres, todas ellas lanzadas a través de Editorial Planeta. ¡Feliz Año Nuevo 2020!

Hoy estoy lista para contar mi historia. Por primera vez, sin secretos. La comparto porque deseo que en ella encuentres la fortaleza para vencer tus duelos, para que las lágrimas cedan el paso a las risas", afirma Eugenia Debayle..

MI DÍA NEGRO

Eugenia Debayle. 220 páginas

Todos hemos pasado por duelos. Y no hablo solamente de muertes, sino de todo aquello que se nos escapa de la vida y nos causa dolor e infelicidad. Así me pasó: lo perdí todo, incluso a mí misma. El horizonte se me nubló.

2016 parecía mi mejor año: The Beauty Effect, mi plataforma, se consolidaba como el referente de belleza en México, estaba a punto de casarme e iba a ser mamá. Pero un suceso lo transformó todo. Fui a una revisión médica y no salí del hospital en meses. Mi corazón se detuvo por 3 minutos, estuve 20 días en coma y 2 años en rehabilitación. Me rompí.

¿Cómo se sobrevive cuando lo pierdes todo? No podía comer ni hablar, no recordaba dónde estaba ni entendía por qué mi cuerpo no me respondía. Me morí. Pero, ¿sabes qué?, renací. Junté las piezas de lo que quedó de mí y reconstruí a una nueva mujer, a una nueva Eugenia.

es la novela de uno de los personajes más extraordinarios del siglo XX.

LA MUJER QUE NACIÓ TRES VECES

Autora: Sandra Frid. 248 páginas

Carmen empaca el último de sus abrigos mientras su esposo, Manuel, se acomoda indiferente la corbata frente al espejo. En Veracruz la espera el barco que los llevará hacia Europa en un último intento de darle color a una vida y un matrimonio insatisfactorios. Es 1914 y Carmen arde en deseos de conocer el París de las luces y la bohemia, quiere ser pintora y rodearse de todos los grandes: Picasso, Matisse, Gris... No puede imaginarse que, en unos años, será amiga de Diego Rivera y Tina Modotti y que, bajo un nuevo nombre que la marcará para siempre, se convertirá en un ícono de la cultura, condenado y venerado con igual fuerza: Nahui Olin, la mujer de fuego, la rebelde, la pintora y poeta del cosmos.

La mujer que nació tres veces es la novela de uno de los personajes más extraordinarios del siglo XX y el apasionante retrato de un corazón desbordado, tocado por la locura y la pérdida: artista, modelo, esposa y amante que llevó su existencia febril a los límites.

La reconocida tanatóloga y autora bestseller Gaby Pérez Islas presenta su primera novela para compartir un profundo mensaje a quienes piensan que lo han perdido todo.

CONVÉNCEME DE VIVIR

Autora: Gaby Pérez Islas. 192 páginas

Después de compartir toda una vida, el esposo de Bárbara muere. Ella, devastada por la situación, pierde el rumbo. A bordo de un crucero, decide abandonarlo todo, incluso a sí misma. Se despide de su familia, de su casa y de los recuerdos que alguna vez la hicieron feliz.

¿Cómo recuperar las ganas de vivir?

Bárbara pasa las tardes llorando sobre cubierta acompañada de una libreta roja, en la que escribe sus memorias. De pronto, una misteriosa mujer se acerca a ella y de manera inesperada convierte su viaje en una oportunidad para aprender que, aunque las olas golpeen con fuerza, siempre habrá una razón para llegar a la orilla.

Es difícil creer que alguien quiera seguirse identificando con el síndrome de Asperger después de haber leído el extremadamente perturbador pero muy lúcido libro de Sheffer

LOS NIÑOS DE ASPERGER

Autor: Edith Sheffer. 336 páginas

La historiadora Edith Sheffer narra de manera sobrecogedora la alineación de un médico a las despiadadas exigencias ideológicas del régimen nazi, que lo llevaron a convertirse en cómplice del asesinato de menores. Los niños de Asperger es mucho más que un recuento sobre los horrores del nazismo; es una obra urgente que nos invita a repensar cómo las sociedades evalúan, etiquetan y tratan a quienes han sido diagnosticados con discapacidad.

Su apellido figura en la historia médica de cientos de miles de niños y niñas de todo el mundo. Las enciclopedias lo recuerdan como un pediatra reconocido por sus tempranos estudios sobre desórdenes psicológicos en la infancia. Sin embargo, la biografía de Hans Asperger esconde un pasado siniestro: durante el nazismo, fue cómplice del régimen, sumándose con sus diagnósticos a las políticas de exterminio que aplicó el Tercer Reich.

Ricardo D. Pat