¿Los medicamentos genéricos son tan buenos como los de marca?

¿Por qué recurrir a medicamentos genéricos cuando están disponibles los de la marca? De acuerdo con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, en México, los genéricos pueden llegar a costar entre 45% y 82% menos, por lo tanto, representan una solución viable para la mayoría de las familias mexicanas.

No obstante, ¿son estos igual de efectivos que su competencia? Según el caso de un joven epiléptico en Canadá, no, o al menos no en todos los casos. Después de cambiar su anticonvulsivo habitual (porque ya no había el original) por uno genérico, presentó convulsiones de nuevo.

De acuerdo con varios especialistas, gracias a investigaciones recientes se ha logrado conseguir datos que sustentan que los genéricos neurológicos, lejos de ser “buenos”, suministran la sustancia medicinal de manera distinta que sus homólogos de marca.

“Las pruebas para que un medicamento sea aceptado como genéricamente equivalente no son comparables a las pruebas de seguridad que se exigen para registrar un fármaco inicialmente”, Frank Vajda, neurofarmacólogo.

¿Esto qué quiere decir? Existen dos estándares de aprobación distintas, y aunque eso no significa que los medicamentos genéricos no sean seguros, sí pueden acarrear complicaciones graves y potencialmente letales a pacientes que cambian fármacos de marca por sus versiones genéricas.

No obstante, esto sucede únicamente con cierto tipo de medicamentos, como: antidepresivos, inmunosupresores (los cuales se usan para evitar el rechazo de órganos trasplantados), fármacos para el tratamiento de arritmias cardiacas y anticonvulsivos.

Por lo tanto, aunque sustituir los medicamentos por sus versiones económicas es una práctica común alrededor del mundo, es importante informarse sobre los riesgos que dicho cambio puede traer como consecuencia.

¿Por qué sucede esto?

Sólo el 25% del volumen de una pastilla representa ingredientes medicinales.

Ahora bien, ¿en qué radica esta diferencia? La empresa de genéricos debe demostrar que su fármaco “contiene cantidades idénticas de los mismos ingredientes medicinales, en dosis comparables”, sin embargo, sólo el 25% del volumen de una pastilla representa ingredientes medicinales.

¿De qué se compone el 75% restante? De excipientes; sustancias inactivas que se mezclan con los fármacos para darles la consistencia, la forma u otras cualidades convenientes para su uso.

Aunque podría sonar inofensivo, los fabricantes son libres de elegir los excipientes que consideren más convenientes, y aunque estas deben ser inocuas y en general el fármaco contiene cantidades idénticas de los ingredientes medicinales del producto de marca, de acuerdo con Terence Ozolins, farmacólogo de la Universidad Queen’s, en Kingston, Ontario, los excipientes pueden afectar el grado y la rapidez con que el organismo absorbe un fármaco.

“Juntos, estos factores pueden influir significativamente en las concentraciones terapéuticas que se alcanzan”.

Por lo tanto, aunque los medicamentos genéricos resultan accesibles y suficientemente buenos en la mayoría de los casos, es muy importante acudir con un especialista antes de optar por la versión genérica de un tratamiento, o antes de hacer un cambio.