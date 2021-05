Los looks más atrevidos de la alfombra roja en MTV Movie & TV Awards 2021

Los premios MTV Movie & TV Awards 2021 están aquí, lo que significa que es hora de sentarse, relajarse y prepararse para algunos looks llamativos en la alfombra roja que te presentamos en La Verdad Noticias.

Desde hace años, los premios MTV han contrastado con las ceremonias de gala como los Oscar. Las estrellas tienden a aprovechar el ambiente relajado, con vestidos y trajes deportivos que se inclinan por el lado aventurero, y el espectáculo de este año no es diferente.

El atuendo de la estrella de TikTok y cantante prometedora Addison Rae es prueba de ello. Se vistió con un conjunto de Christopher Esber que personifica la palabra "arriesgado", con su vestido negro de dos piezas cubriendo su pecho y un cinturón enjoyado que sostiene su falda hasta el suelo.

En la alfombra roja, complementó el look con una chaqueta de traje negra, un impresionante ojo ahumado. Pero, tampoco fue la única estrella que se arriesgó en el departamento de moda.

Alfombra Roja de MTV Movie & TV Awards 2021

Elizabeth Olsen estrena nuevo look en la Alfombra Roja

Addison Rae

Internet está ampliamente de acuerdo en que la cantante de "Obsessed" se arriesgó y valió la pena.

Taylour Paige

El look Gucci de Taylour es una combinación saludable de azúcar, especias y todo lo bueno.

Riley Keough

¡Lentejuelas, lentejuelas y más lentejuelas! Riley luce un llamativo conjunto de Gucci multicolor para la alfombra.

Mandy Moore

La estrella de This Is Us aporta un toque de color a la alfombra roja con un vestido amarillo drapeado de Altuzarra.

Henry Golding

Normalmente, esta estrella se ve con un traje y corbata elegantes y adecuados, pero para el gran espectáculo, Henry se puso una chaqueta sobre su camisa blanca y pantalones anchos.

Yvonne Orji

Es absolutamente imposible que esta actriz se sienta insegura cuando se viste con este vestido brillante diseñado por Mimi Plange.

Chase Stokes

La estrella de Outer Banks está al rojo vivo con este look casual y fresco, que complementó con zapatillas rojas.

Jurnee Smollett

La actriz de Lovecraft Country apuesta por un look futurista para los MTV Movie & TV Awards 2021 con este conjunto suave como la seda de la colección de alta costura primavera-verano de Alexandre Vauthier.

