“Los hombres piensan que son una raza superior o algo así”, afirmó Camilla Läckberg

La escritora sueca de 44 años, Camilla Läckberg redacta anécdotas policiacas, pues los protagonistas de sus historias naturalemente tienen ese tipo de perfiles, pues van directamente a una línea temática que a lo largo de las investigación desatan secretos y miserias con respecto a sus personajes.

¿Cómo puede ser que esta tranquila localidad de la costa occidental sueca haya inspirado los horrendos crímenes que aparecen en las páginas de los populares libros de Camilla Läckberg (Suecia, 1974)? "No lo sé", respondió en una entrevista que tiene lugar luego de la presentación de Una jaula de oro (Maeva), en la Embajada de Suecia en España. "Desde que tengo uso de razón me ha fascinado lo oscuro y sórdido", afirmó la escritora.

Una de las preguntas que más controversia generaron fue: ¿No le preocupa dar una imagen equivocada del feminismo, estereotipada y revanchista? A lo que ella respondió firmemente.

"No. Obviamente no quiero que las mujeres vayan matando tíos por ahí. Mi libro es una metáfora sobre el poder y las mujeres necesitan recuperar el suyo".

Camila dejó muy en claro que la comodidad no la siente conr especto a ese feminismo, ya que "responsabiliza de todo a los hombres" y tacha a algunas mujeres de "ingenuas". "Un día dices 'no te preocupes, me quedaré en casa con los niños' y 15 años después, él te ha dejado por la secretaria y no tienes carrera, ni sustento". De acuerdo al portal de información de El País, esta situación acontece a la historia de Faye, que nació del aburrimiento que clasifica a las mujeres “como buenas o malas” y Jack, que es la consecuencia de que "los hombres controlen esta sociedad y tiendan a ver a las mujeres como personas por debajo de ellos".

Camila destacó al respecto que no todos los hombres son como él, pero hizo énfasis en una cita que desató el control de todo aquel que la lee:

"Muchos piensan que son un poco más listos, un poco mejores, que hacen chistes sobre mujeres, sobre sus propias esposas, sobre lo sexys que son, sobre esta y aquella. Los hombres piensan que son una raza superior o algo así".

"Qué derechos tiene una mujer para defenderse a sí misma y a su familia o cuánta oscuridad le permitimos llevar dentro".

Mencionó con respecto a las preguntas que se quedan divagando por el aire; es decir, sin respuesta alguna; pues uno de sus más grandes corajes es que los periodistas continúen preguntándole cómo concilia su éxito con el hecho de ser madre y cuando ocurre; dice con risas.

"A las mujeres les asusta no agradar, pero yo ya no siento la necesidad de responder educadamente. A los escritores no les importa ser groseros, maleducados, borrachos, o rechazar entrevistas. A nosotras, en cambio, no se nos permite ser chicos malos. Pero ya sabes lo que dicen: las chicas buenas van al cielo y las malas a todas partes" [...] "Además, es mucho más divertido".

