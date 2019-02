Los hombres más mujeriegos según su signo del zodiaco

Se dice que todos los hombres tienen algo de mujeriegos, y aunque puede ser, las características de su signo del zodiaco te ayudarán a identificar si es un infiel en potencia o puedes proceder con tranquilidad.

¿Quieres saber de quiénes se trata? ¡Continúa leyendo, porque estos 3 signos tienen lo mujeriego en la sangre!

Sagitario

Pongamos las cartas sobre la mesa. Sagitario es un signo fogoso y ardiente. El plan conquistador se le da muy bien y si a ello le sumamos que cada conquista eleva su ego, podemos decir que es un mujeriego muy peligroso

No deja que ninguna se le escape viva, además de que le encanta lo prohibido y la adrenalina, así que está dispuesto a todo con tal de seducirte. Ama la sexualidad y podría llegar a ser una buena pareja, pues le gustan las relaciones estables, pero una vez que sienta que las cosas no están funcionando, no tardará en encontrar el amor en otros brazos.

Los hombres más mujeriegos según su signo del zodiaco.

Aries

Aries es un poco menos terrible, pues no está dispuesto a romper ciertos límites con tal de conseguir una nueva conquista, el problema es que se puede convertir en el hombre más mujeriego del planeta por venganza o si su hombría se viera comprometida.

Es encantador y simpático, cuando menos te lo esperes estarás enredada en sus garras. Su arma más letal son los besos.

Los hombres más mujeriegos según su signo del zodiaco.

Escorpio

Excelente amante y muy ardiente en la cama. Escorpio es uno de los más sensuales en la intimidad y una vez entre sus brazos, no será fácil olvidarlo. Llevan a cabo sus aventuras de forma discreta y la única razón por la que son mujeriegos, es que una vez con la tentación enfrente, se rehúsan a decir que no.

Les encanta la adrenalina y cada nueva conquista los hace sentir renovados. Cuando no saben cómo terminar una relación, recurrirán a la infidelidad.